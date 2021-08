Salvo Messana neo responsabile Iv Sicilia per l'emergenza Covid

11/08/2021 04:00:00

La crisi pandemica che sta attraversando la Sicilia non è ancora chiusa, purtroppo con i contagi in crescita e il rischio di una zona gialla imminente, un piano vaccinale che deve essere stimolato ulteriormente, ha bisogno di vedere moltiplicare gli sforzi e serve il massimo impegno.

Discuterne è necessario ma ancor di più lo sono le azioni e le proposte che possono essere avanzate per combattere la pandemia e riprendere la via della normalità.

"La nostra terra ha bisogno di non tornare indietro - si legge in una nota di ItaliaViva Sicilia - di non subire ulteriori chiusure e restrizioni, ce lo chiedono i cittadini e il tessuto economico della nostra regione. Tantissime segnalazioni stiamo ricevendo a cui vogliamo dare risposte propositive. Per questo il Presidente dei Senatori di IV, Davide Faraone, ha deciso di nominare un responsabile regionale che si occupi dell’emergenza Covid una personalità autorevole e d’esperienza, Salvatore Messana, che oltre ad essere un farmacista è un uomo che del territorio ha fatto un laboratorio di idee e di ascolto essendo stato sindaco di Caltanissetta per dieci anni. Un impegno che affronterà nella tutela della collettività tutta. Grazie a Salvo per avere accettato l’incarico".