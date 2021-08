Impennata del Covid in provincia di Trapani: cosa è stato deciso nella riunione urgente dei Sindaci 

12/08/2021 19:16:00

Si è tenuta questa mattina la riunione urgente dei Sindaci della provincia di Trapani per discutere dell'impennata di casi di Covid in provincia.

I contagi, purtroppo, portano anche molti ricoveri, perchè ci sono molte persone vaccinate. Nella riunione, i Sindaci, con il Commissario dell'Asp, Zappalà, hanno deciso di intensificare i controlli contro la movida selvaggia e le feste "abusive", proponendo l'utilizzo anche degli ausiliari del traffico e dell'esercito.

Ecco la nota del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Stamani unitamente al Commissario dell'Asp, si è tenuta la conferenza dei Sindaci per trattare l'oggettivato argomento. L'evoluzione dei contagi e l'occupazione presso i presidi sanitari dei posti letto disponibili, rispetto ai primi giorni di Agosto ha già raggiunto livelli allarmanti che inevitabilmente porteranno a scenari ancor più gravi nei prossimi giorni.

Al netto delle percentuali sui vaccini e sulla necessità di sensibilizzare in tale direzione la popolazione - nelle more di auspicabili ed ulteriormente restrittivi provvedimenti nazionali - occorre necessariamente potenziare l'attività di controllo e repressione delle violazioni delle norme di sicurezza anti Covid, oltre al monitoraggio sanitario. Pur consapevoli del particolare periodo e dello sforzo suppletivo cui sono chiamate le Forze dell'Ordine, anche in relazione al fenomeno migrazione, per delega dei colleghi Sindaci partecipanti all'odierna conferenza veniamo a richiedere il potenziamento del controllo e monitoraggio, in modo particolare in ore serali e notturne, di stabilimenti balneari oltre che pub e similari che in violazione alle leggi organizzano serate con musica, così come dei centri storici particolarmente interessati dal fenomeno della movida. I Sindaci hanno assunto l'impegno - pur non sottacendo le gravi criticità di organico in seno alle Polizie Locali - e in ausilio alle attività di controllo e vigilanza in particolare dei siti sopracitati, il dispiegamento “gentile” anche degli Ausiliari del Traffico nonché degli Ispettori Ambientali e delle associazioni di volontariato in genere.

Confidiamo pertanto in una decisa e pronta, per quanto possibile, ulteriore azione di monitoraggio e controllo, financo dispiegando l'Esercito.