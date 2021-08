Trapani, Mister Italia 2021 Joseph Lantillo testimonial per il Comune 

12/08/2021 07:00:00

Dal titolo di Mister Italia 2021 a punto di riferimento per i giovani trapanesi e non solo ai quali divulgare messaggi di bellezza valoriale utili in questo momento storico particolare. Questa l'idea del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che nel pomeriggio di oggi ha ricevuto Joseph Lantillo, l'uomo più bello d'Italia, a Palazzo D'Alì.

“Sono ormai profondamente convinto che i giovani siano sempre più attenti ai messaggi divulgati dai loro coetanei e per questo motivo ho voluto incontrare Joseph in Comune - dichiara il Sindaco Tranchida -. A Mister Italia 2021, al quale vanno i nostri complimenti per la bella affermazione, chiedo di divulgare messaggi di bellezza non solo da un punto di vista estetico quanto valoriale: ad esempio, dal Covid ai vaccini, sono lieto di poter contare sulla sua disponibilità per dei videomessaggi che sono certo saranno oggetto dell'attenzione di ragazzi e ragazze”.



“Ringrazio il Sindaco Tranchida per avermi invitato a Palazzo e per riporre in me questa fiducia - dichiara Joseph Lantillo -. Accolgo con piacere la proposta di realizzare dei video da diffondere tra i giovani perché solo rispettando le regole e vaccinandoci potremo tornare alla normalità. Noi giovani dobbiamo essere il motore della ripartenza ed è proprio questo il messaggio che mi impegno a divulgare: alla bellezza estetica, bisogna affiancare quella morale, comportamentale e attitudinale”.