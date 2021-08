Manutenzione della strada provinciale 113 a Vita. Lo Curto soddisfatta per l'obiettivo raggiunto

13/08/2021 13:30:00

“Il buon lavoro e il dialogo tra le Istituzioni nell’interesse del territorio e dei cittadini porta sempre a risultati concreti. Vanno in gara i lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale Vita Domingo, tratto SS 113 nel comune di Vita (Tp) con la sistemazione e il consolidamento dei tratti in frana e dissesto. Gli uffici del Genio civile di Trapani hanno messo a bando opere per 1,093 milioni di euro e, conclusa la fase delle offerte, presto verranno affidato i lavori all’impresa che risulterà aggiudicataria. Sono estremamente soddisfatta per la sinergia alla quale ho lavorato a lungo tra l’Amministrazione regionale e il Libero consorzio di Trapani guidato dal commissario Raimondo Cerami e gli uffici del Genio civile di Trapani. Da deputato regionale mi sono impegnata in Commissione Bilancio dell’Ars per una rimodulazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e del Programma operativo complementare (Poc) per finanziare la sistemazione di tante strade provinciali di Trapani. Sono felice di avere adempiuto all’impegno preso con l’Amministrazione comunale di Vita. Per questi lavori che ora andranno assegnati ringrazio in particolare l’Assessore regionale Marco Falcone per la grande attenzione rivolta al nostro territorio relativamente all’appostazione di somme per le opere da cantierare. Ma devo dare atto anche all’ingegnere capo del Genio civile di Trapani Salvatore Caruso, al Rup Diego Pulizzi, al progettista e direttore dei lavori, architetto Gaspare Motisi ed all’ingegnere Patrizia Morana del Libero consorzio di Trapani di aver lavorato con impegno e dedizione per raggiungere l’obiettivo”.

Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. Gli interventi previsti nel progetto riguardano, oltre alle opere di rifacimento della sede viaria, tutte le opere connesse alla stessa quali opere di protezione idraulica e opere di contenimento, per la salvaguardia e la massima durabilità della sede stradale. Realizzazione di fossi di guardia a monte della strada, realizzazione di canalizzazioni per la regimentazione delle acque meteoriche, realizzazione di dreni sub orizzontali in grado di captare ed allontanare dal corpo in frana le acque infiltrate, manutenzione ordinaria di tombini, sistemazione di alcune scarpate attraverso l’utilizzo di gabbioni metallici ed in alcuni tratti di palificate, nonché la realizzazione di muri di sostegno su fondazione indiretta per agevolare la ricostruzione della sede stradale.