Rifiuti a Trapani, beccati dalle telecamere mentre si cimentano nel lancio del sacchetto

Anche a Trapani da qualche tempo c'è una "nuova disciplina sportiva" cui si cimentano diversi cittadini incivili. E' il "lancio del sacchetto" della spazzatura, con l'accumulo in alcune zone della città di sacchetti che vengono abbandondati e in alcuni casi lanciati, così come potete vedere dal video pubblicato dalla pagina facebook Città di Trapani.

"Ecco a voi l'ennesimo "lancio del sacchetto" ad opera di delinquenti ed incivili che continuano a sporcare la città. Controlli, sanzioni e segnalazioni non bastano: bisogna avere rispetto ed amore per la propria terra! Non giriamoci dall'altra parte quando vediamo certe scene. In questo caso, ci troviamo in Via XX Settembre. Per comunicare situazioni di degrado, contattare i numeri 3296708111 oppure 3347997217".