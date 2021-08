 Marcia indietro del Comune: senso unico alternato in via Giacalone

13/08/2021 09:19:00

Ancora una volta l'amministrazione Grillo torna sui suoi passi. Dopo le polemiche, le proteste, gli ingorghi quotidiani che bloccano il traffico lungo la litoranea dello Stagnone, il Comune di Marsala ci ripensa, fa marcia indietro e decide per il senso unico alternato in via Giacalone.

Negli ultimi giorni la situazione, infatti, era diventata insostenibile, con code interminabili di auto inquinanti, vicini a ciclisti e pedoni (ne abbiamo parlato qui). A partire da oggi e fino al 31 di agosto, una nuova ordinanza del comandate della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, permetterà di percorrere la via Giacalone in entrambi i sensi di marcia con modalità a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in uscita in direzione verso la SP 21.

Nei tratti più ampi - prevede l'ordinanza - nei quali la dimensione dei veicoli in transito lo consenta in sicurezza, è ammessa la percorrenza a doppio senso di circolazione. Nell'ordinanza si specifica inoltre che, se l'eccessivo incolonnamento di auto comprometta la normale fluidità del traffico veicolare, in corrispondenza dell'orario del tramonto o nelle ore immediatamente successive, l'accesso alla Via Giacalone potrà essere interdetto sotto il controllo della Polizia Municipale, rendendola in tal caso percorribile unicamente a senso unico di marcia in uscita verso la S.P. 21, limitatamente ai brevi intervalli di tempo necessari per ripristinare le normali condizioni di scorrevolezza del traffico.

Sulla via Giacalone è imposto, inoltre, il limite di velocità di 30 Km orari e il divieto di fermata dei veicoli in entrambi i lati.

Lungo la S.P. 21, in corrispondenza dell'incrocio con la Via Giacalone, saranno collocati due specchi parabolici che assicurino – in entrambi i sensi di marcia - la visualizzazione continua dei veicoli in uscita dalla medesima via Giacalone verso la S.P. 21. Sarà inoltre collocata la prescritta segnaletica di senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in uscita verso la Strada Provinciale.

E a propostito della via Giacalone, negli ultimi giorni operatori turistici e cittadini della zona dello Stagnone, avevano presentato una petizione al sindaco e un esposto al Prefetto per far cambiare il senso di marcia.