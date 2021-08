Ferragosto e non solo: gli eventi dell'estate in provincia di Trapani 

14/08/2021 06:00:00

Vediamo i principali appuntamenti di Ferragosto, e non solo, in provincia di Trapani. Vi ricordiamo che l'elenco completo di tutti gli eventi estivi lo trovate qui. E invece cliccando qui c'è la nostra agenda.

Ricordiamo che dappertutto ci sono dei controlli stringenti per evitare falò e feste in spiaggia. Ma sono tanti gli appuntamenti culturlai e gli spettacoli.

A Pantelleria ci sono i concerti dell’Orchestra Luna Rossa il 14 agosto e NOEMI il 15 agosto.

Oggi, Sabato 14 agosto alle 22.00 in Piazza Cavour ci sarà il concerto dell’Orchestra LUNA ROSSA, tributo all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Ingresso gratuito con Green Pass con prenotazione. Link per la prenotazione: https://billetto.it/e/luna-rossa-in-concerto-biglietti-557855. L’apertura dei cancelli avverrà per i prenotati dalle 20.30 fino alle 21.30. Alle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione di chi non ha potuto prenotare.

Domenica 15 agosto alle 22.00 in Piazza Cavour ci sarà invece il concerto di NOEMI. Ingresso gratuito con Green Pass con prenotazione. Link per la prenotazione: https://billetto.it/e/noemi-in-concerto-biglietti-551703. L’apertura dei cancelli avverrà per i prenotati dalle 20.30 fino alle 21.30. Alle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione di chi non ha potuto prenotare.

FAVIGNANA. Per la rassegna letteraria “Pagine d’Estate - Autori in riva al mare”, organizzata dalla Libreria Galli Salve-Ubik Erice, di Maria Pia Salerno, con il patrocinio del Comune di Favignana-Isole Egadi e il sostegno della Nino Castiglione srl è in programma il 20 agosto, sempre alle ore 21.30, l'incontro con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri e il suo ‘Quattro indagini a Màkari’.

PARTANNA. Ancora biglietti disponibili per il primo dei grandi appuntamenti musicali di Artemusicultura 2021: Umberto Tozzi in concerto, martedì 17 agosto, alle ore 21.30, presso il Teatro ‘Lucio Dalla’ di contrada Montagna.

I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19.

Per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 18 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’.

SELINUNTE. Parte il 18 agosto dal Parco Archeologico di Selinunte con la performance musicale di Fabrizio Puglisi, "Mediterraneo Jazz", rassegna musicale itinerante dove si sperimenta la congiunzione di suoni e luoghi. Questo nuovo appuntamento culturale organizzato da Curva Minore, è stato realizzato per dare continuità ad un progetto fortemente voluto e sognato dal musicista Lelio Giannetto che ne aveva ideato e scritto il programma. Luoghi della rassegna saranno l’area archeologica di Selinunte, il Museo d’arte contemporanea Riso a Palermo e l’ex Tonnara Florio di Favignana. “La concezione del suono, così come l’ha intesa il fondatore di Curva Minore e amico Lelio Giannetto, - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - continua la straordinaria esperienza della musica come attraversamento delle soglie, superamento dei perimetri e delle gabbie, dove luoghi e tempi, mito, storia e percezioni del presente, trovano un punto d’incontro. Avevamo condiviso con Lelio la realizzazione di Mediterraneo Jazz come una terra promessa della sperimentazione del suono e dell’ascolto”. La rassegna ha in programma workshop, laboratori, perfomance e concerti. I musicisti coinvolti, di livello internazionale, proporranno al pubblico un’esperienza di partecipazione attiva all’ascolto.

Il cartellone prevede dal 18 al 21 agosto al Parco Archeologico di Selinunte la performance musicale di Fabrizio Puglisi; seguirà l’Explosion quintet che, in prima assoluta, assembla musicisti del calibro di Cristiano Calcagnile, Sebastian Gramms, Wolter Wierbos, Carl Ludwig Hubsch e Fabrizio Puglisi. A seguire il quartetto speciale Alti e Bassi – duo+duo Sicilia/Germania, l’Iperbolic Super Band una brass band accompagnata dalle percussioni di Domenico Sabella e Cristiano Calcagnile. Da segnalare il progetto speciale sostenuto dal MiC, Bassmasse Sizilien realizzato con un’orchestra composta da 15 talentuosi contrabbassisti guidati da Sebastian Gramss.



Il 26 e 27 agosto al Museo di Arte Contemporanea di Palazzo Riso performance blues del gruppo romano dei Roots Magic, a cui seguirà nuovamente il progetto speciale Bassmasse Sizilien diel Sebastian Gramss, ripensato per il museo Riso.



Dal 16 al 18 settembre presso i suggestivi spazi della ex Tonnara Florio di Favignana è prevista la partecipazione esclusiva dell’Instant Composers Pool I.C.P., la più importante orchestra internazionale con base ad Amsterdam, la cui storia ha cambiato il volto della musica europea, spaziando tra scrittura musicale ed esperienze di improvvisazione, che realizzeranno un programma di scambio con i musicisti della Banda Aegusea Kids di Favignana – diretta da Ignazio Galluppo. La programmazione prevede, inoltre, la partecipazione di un altro gruppo musicale di base ad Amsterdam, la Zebra Street Band. Infine, la giovane cantante di Levanzo Margherita Abita, oggi alla ribalta internazionale insieme alla Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, dialogherà col virtuosissimo violinista Joao Silva (Portogallo).

Mediterraneo Jazz è supportato dal MiC - Ministero Cultura, dall'assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, dall'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Favignana, dall' Associazione Banda Aegusea, dall'Ambasciata Olandese FPK Fonds Podiumkusten e si svolge in collaborazione con il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, RISO - Museo d’arte contemporanea della Sicilia, Museo Regionale Interdisciplinare “Agostino Pepoli”.

Il Biglietto di ingresso per assistere agli spettacoli è 5 euro. Per gli spettacoli in programma al Parco Archeologico di Selinunte occorre pagare l'ingresso di € 3 al Parco. I concerti saranno eseguiti nel rispetto delle norme ministeriali anti-Covid vigenti. Per info e prenotazioni 3293152030.

SEGESTA. Proseguono gli appuntamenti del Festival Dionisiache. Il 15 agosto, alle 19.15 (con repliche lunedì 16 e martedì 17) al Teatro Antico di Segesta, Tieste da Seneca, con l’adattamento e la regia di Giuseppe Argirò. Nella produzione Teatro della Città, sul palcoscenico Giuseppe Pambieri e Paolo Graziosi; insieme a loro Sergio Basile, Roberto Baldassari, Vinicio Argirò , Elisabetta Arosio. Il Tieste di Seneca è una tragedia che affronta il tema della vendetta e dell’inganno, rappresentando un connubio perfetto tra il potere e il male.

Filippo Luna, in prima nazionale all’alba di lunedì 16 agosto (ore 5) al Teatro Antico di Segesta, sarà invece l’Agamennone di Ghiannis Ritsos. La produzione è firmata dall’Associazione Amici della Musica di Cefalù Salvatore Cicero, con la traduzione di Nicola Crocetti e le musiche eseguite dal vivo da Virginia Maiorana.

Per il Festival Diffuso, lunedì 16 agosto al Pianto Romano di Calatafimi Segesta alle 20.30, Amor ch’a nullo amato amar perdona, canti d’amore e furore. Una Lectura Dantis nel progetto e regia di Camillo Marcello Ciorciaro, che calca il palcoscenico insieme a Roberta Azzarone, e le musiche dal vivo di Erika Kim Noventa.

Lectura Dantis è un viaggio nelle atmosfere della Divina Commedia in cui il linguaggio poetico e le note musicali, fondendosi insieme, accompagneranno lo spettatore in un'esperienza fantasiosa e suggestiva. Alla parola e alla musica si aggiungeranno le proiezioni: le affascinanti illustrazioni del maestro Achille Incerti, proiettate durante lo spettacolo, suggeriranno le suggestive ambientazioni proposte dai canti scelti.

Per il ciclo di seminari del Progetto Segesta, dedicati al professor Giuseppe Pucci, che si svolgono alla Collina dell’Antiquarium, martedì 17 agosto alle 21.30 dopo l’ultima replica di Tieste, Giusto Picone e Rosa Rita Marchese, dell'Università di Palermo, dialogheranno sul tema Dalla parte di Atreo. Dalla parte di Tieste. Vulnerabilità attiva e declino del modello eroico. Modera Rossella Giglio, direttore del Parco archeologico.

Per info e prenotazioni: www.dionisiache.it - 3889590892 (attivo dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20)