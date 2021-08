Covid, domande e risposte: la variante Delta, i vaccini, i ricoveri

14/08/2021 06:00:00

Facciamoci qualche domanda, e diamo qualche risposta, sulla situazione in Italia in merito al Covid, la variante Delta, l'efficacia dei vaccini.

Cosa sta comportando la variante Delta in Italia?

Quello che vediamo in questi giorni. Aumento progressivo dei casi, con una fiammata che però sembra avere esaurito già la sua spinta, tranne nelle zone più turistiche, come la Sicilia, e che, comunque, non ha portato, grazie ai vaccini, molta gente in ospedale.

Dobbiamo preoccuparci?

Si e no. La pressione sugli ospedali, anche in Sicilia, non è alta. Siamo lontanissimi dai livelli di questo inverno. Tuttavia c'è una gran parte della popolazione non vaccinata, e di questi bisogna preoccuparsi.

Ci saranno nuove chiusure?

Grazie al "green pass" si potranno evitare, consentendo alle attività e alle persone di lavorare in serenità.

La Sicilia rischia il "giallo"?

Si, tra dieci giorni. Questo perché i colori delle zone oggi si decidono non in base ai contagi, ma ai ricoverati. E in Sicilia stanno salendo di molto.

Ma allora i vaccini a cosa servono, se salgono i contagi e i ricoveri?

Servono, eccome. A finire in terapia intensiva, infatti, nel 90% dei casi (dati ufficiali) sono soggetti non vaccinati. E siccome sono ancora tanti, saranno loro ad intasare gli ospedali. Milioni di anziani ancora non sono vaccinati. Ricordiamo che su 100 persone che si ammalano di Covid 3 finiscono in ospedale, e in questo 3% uno su cinque finisce in terapia intensiva. Rischio invece azzerato per chi è vaccinato.

Chi è che allora mette "sotto stress" il sistema sanitario?

Decisamente i soggetti non vaccinati. Ripetiamo: il 90% dei ricoveri in terapia intensiva è costituito da soggetti non vaccinati. I vaccini proteggono efficacemente anche dalla variante Delta. I non vaccinati si assumono la responsabilità di mettere a rischio il sistema sanitario.

Ma tanto poi spunteranno nuove varianti e i vaccini saranno inutili...

Bisogna smontare quest'altra bufala. E' la libera circolazione del virus fra soggetti non vaccinati a causare le varianti. Se tutti fossimo vaccinati, non ci sarebbero altre varianti.

Ci sarà una terza dose di vaccino?

Si, per i fragili e gli anziani. Ma se ne parla in autunno.

Ci sarà il vaccino anche per i bambini?

Si. La sperimentazione è in una fase conclusiva. Anche di questo, se ne parla in autunno.