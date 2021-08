La politica e la burocrazia

14/08/2021 04:00:00

Politica e Burocrazia. La prima è l’attività pratica relativa all’organizzazione e amministrazione della vita pubblica; arte del governo. Dai diversi ambiti di applicazione derivano le declinazioni che il concetto assume. La provenienza è greca.

Era il termine in uso per designare ciò che appartiene alla dimensione della vita comune, dunque allo Stato e al cittadino. In principio fu Aristotele ad esplicitarlo nel trattato 'La Politica" che si occupava dell'amminastrazione della polis e anche una realtà da lui ritenuta tale, la famiglia. E come contraddire il precettore di Alessandro Magno che descrisse le tre forme di governo in parte tutt'oggi vigenti e le degenerazioni: democrazia-demagogia, monarchia-tirannia, aristocrazia-oligarchia. Lo scrivente pensa che ogni gesto quotidiano è politica, la scelta del supermercato lo è, società cooperativa o unico proprietario e straniero? Acquisti online o da un esercizio commerciale e lo smartphone o la TV? Ovviamente si potrebbe continuare. L'incontro con don Ciotti fu illuminante, a domanda se facesse politica, accusa mossagli da colleghi, rispose: "non quella partitica non m'interessa, mi appassiona quella che aiuta la gente, l'antimafia non è nè di destra o di sinistra". Lo sport nazionale della classe politica è diventata l'accusa di responsabilità alla burocrazia per i suoi errori.

Il termine, definito da Max Weber indica il "potere degli uffici" che si forma con regole impersonali ed astratte la cui finalità è il bene collettivo. Nel linguaggio comune il termine sta sempre assumendo maggiormente un valore dispregiativo teso ad indicare l'eccessivo iter o vincoli per il raggiungimento degli scopi prefissati. Ma la forza motrice di essa sono le leggi, che dovrebbero circoscrivere l'applicazione. Una soluzione potrebbe essere lo spoil system, ma la vicenda dell'ex manager Asp di Trapani Damiani ed altre non depongono a favore. Come sempre la differenza la fa il genere umano, che frequentemente è corruttibile, poi la favoletta che la pandemia ci avrebbe reso migliori è durata da Natale a Santo Stefano. In un'epoca il cui mantra è la deresponsabilizzazione, la frittata è fatta. In un ipotetico gioco della torre, chi si butta giù Politica o Burocrazia?

Vittorio Alfieri