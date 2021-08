Sicilia, in aeroporto tamponi solo a chi ha il green pass 

15/08/2021 22:14:00

Il commissario per l'emergenza covid a Palermo, Renato Costa, ha comunicato alla Gesap, ente di gestione dell'aeroporto palermitano, che dopo l'ordinaza del presidente della Regione siciliana, i tamponi nello scalo saranno eseguiti solo a chi ha il Green pass. La decisione vale da oggi.

Chi non ha il certificato verde e deve partire per un Paese estero deve quindi presentarsi con un certificato di tampone già effettuato altrove.

Qual è il senso di questa disposizione? E' presto detto: l'ordinanza di Musumeci prevede che in Sicilia i tamponi saranno a carico di chi li richiede, se non è vaccinato. E' una misura "punitiva" per coloro che non hanno fatto il vaccino, e che non possono pretendere di avere pure i tamponi gratis. Quindi, d'ora in poi, per i voli (a Settembre il green pass sarà obbligatorio in tutti i voli) i tamponi verranno fatti solo per chi, avendo il Green pass, magari manifesta sintomi o viene da un Paese a rischio. Gli altri, invece, che non hanno fatto il vaccino, devono portare il certificato del test.