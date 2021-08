Mick Jagger ha comprato casa in Sicilia a Portopalo di Capo Passero

16/08/2021 18:15:00

Mick Jagger è innamorato della Sicilia e qui ha preso casa. E' stato amore a prima vista tra Mick Jagger e la Sicilia. Da molti mesi lo storico frontman dei "Rolling Stones" vive nel del Sud-Est dell'isola, ma adesso avrebbe deciso di mettervi radici. Jagger avrebbe anche acquistato una casa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Si tratta di uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’Europa e dell’intero mondo del Mediterraneo

Jagger sarebbe rimasto folgorato da una dimora situata proprio di fronte al mare di Portopalo, scegliendola come "buen retiro" dopo aver visitato la Sicilia in lungo e in largo, da Monreale a Noto, passando per il territorio ibleo. In passato il comune di Mussomeli, un borgo del Nisseno, gli aveva offerto una casa ad un euro, ma evidentemente per il frontman dei Rolling Stones non era ancora scattata la scintilla...