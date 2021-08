Sicilia in zona gialla da lunedì prossimo. I ricoveri sono al 16%

17/08/2021 15:03:00

È quasi certo, a partire da lunedì prossimo, 23 agosto il passaggio della Sicilia in fascia gialla dopo la riunione della cabina di regia che si terrà venerdì prossimo: la regione ha superato oggi per la prima volta la soglia del 15%, prevista dai nuovi parametri fissati dal decreto legge del 22 luglio scorso, per i ricoveri in area medica non critica.

La regione si attesta, infatti, secondo i dati rilevati da Agenas al 16 agosto, al 16% del tasso di occupazione dei reparti con un aumento dell’1%.

È stabile al 6% a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali, rispetto alla settimana scorsa. Per le terapie intensive il dato sale al 5%.