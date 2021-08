17/08/2021 16:07:00

La strada che porta a San Teodoro a Marsala è stata chiusa. La settimana scorsa è stata avvolta dal fuoco delle sterpaglie, oggi sono i pali delle luce il problema.

Come si può vedere dalle foto, i pali di legno si sono abbattuti, non del tutto però, sulla carreggiata, creando un pericolo per chiunque passi in macchina, in moto o a piedi.

Il traffico è temporanemente bloccato da alcune vetture dei vigili urbani in attesa di mettere in sicurezza la carreggiata.