Sicilia, le temperature roventi cuociono le lumache nei loro gusci

18/08/2021 00:00:00

La temperatura record europea registrata a Floridia brucia piante e frutti che sono andati completamente distrutti, come i tipici limoni, diventati una poltiglia secca e inutilizzabile, e le lumache si sono ‘cotte’ all’interno dei loro gusci.

Le lumache, in particolare, vengono allevate nel piccolo comune di Floridia e nelle campagne circostanti come ingrediente prelibato e i loro allevatori non sono riuscite a salvarle in nessun modo – né mettendole al riparo all’interno di contenitori in terracotta né ospitandole all’interno delle serre, perché la parte del loro corpo a contatto con la terra si è completamente bruciata. Neanche quelle che sono riuscite a scavarsi un passaggio sotto il terreno umido sono riuscite a salvarsi, secondo gli allevatori, perché la temperatura del suolo è troppo alta.