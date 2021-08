Sicilia in zona gialla, cosa cambia da lunedì 

18/08/2021 11:23:00

Tutti gli indicatori lasciano pensare che da lunedì la Sicilia sarà nuovamente "zona gialla" per il rischio di diffusione del coronavirus. Potrebbe essere la prima Regione in Italia a lasciare la zona bianca, insieme alla Sardegna. Questo avviene, lo ricordiamo, perchè i criteri sono cambiati, e non si guarda più alla diffusione dei contagi (dovremmo essere zona rossa, con i vecchi dati ...) ma alla pressione sugli ospedali. E siccome in Sicilia è alto il numero di non vaccinati, i ricoveri cominciano ad essere tanti.

Ma cosa cambia in zona gialla? Quali regole dovremmo osservare da lunedì 23 Agosto?

Potete tirare un sospiro di sollievo, cambia ben poco. Non c'è coprifuoco, i locali continuano ad essere aperti, gli eventi non sono cancellati. E allora?

Principalmente, al chiuso, nei ristoranti e nei locali, potranno sedere al tavolo massimo quattro persone non conviventi. Vale anche per le feste e i matrimoni.

Torna l'obbligo di mascherina all'aperto (che in Sicilia da qualche giorno è di nuovo in vigore, nel caso di luoghi affollati).

Ci si potrà muovere liberamente a trovare parenti e amici.

Ci si potrà spostare liberamente verso altre Regioni.

Tutto questo, comunque, al netto di altri divieti ed obblighi che può imporre la Regione Siciliana.