Eventi estate 2021: tra cultura e musica a Mazara, San Vito Lo Capo e Petrosino

19/08/2021 07:00:00

Questa sera alle ore 21.00 al Complesso Monumentale Corridoni, l’Ass. Cult. Zuara e Libridine presentano il volume: La spiaggia insanguinata di Ignazio Bascone. Con la partecipazione di Germana Abbagnato, assessore alla Cultura, dialoggheranno con l’autore Vanna Quarello e Francesco Mezzapelle.

La storia narrata è liberamente ispirata a un fatto di cronaca reale accaduto in questo territorio. Ignazio Bascone con una narrazione secca e tagliente, non incline alle divagazioni, con dialoghi reali e veloci, caratterizzati da un uso efficace del dialetto siciliano, prospetta tre soluzioni del mistero della morte di Vanni e Alfredo, due intellettuali fortemente legati dalla passione, che vengono freddati senza pietà in una spiaggia isolata di Amhria, Ma l’intrigo è più complesso e quando compare la soluzione, in cui è protagonista l’ex compagna di Vanni, a suggello della inutilità dell’affanno umano, spunta un’altra verità che non risolve nulla.

Ignazio Bascone, nato a Mazara del Vallo nel 1954, risiede a Nichelino, ed esercita la libera professione di Ingegnere edile nella provincia di Torino. Ha scritto e pubblicato: “Tommaso l’omu cani” (1° ed. del 1999 pubblicata da Ananke Torino; 2° ed. del 2003 pubblicata da Libridine, Mazara del Vallo, 3° ed. 2010 Libridine); “Arazam, racconti” pubblicato da Libridine nel 2003; “Petralia, il picciotto di Mazara del Vallo che diventò comandante partigiano in Piemonte”, pubblicato nel 2005 da Libridine;“La spiaggia insanguinata” pubblicato nel 2017 da Libridine. “La spiaggia insanguinata” è stato finalista nel concorso letterario Kaos del 2018 e segnalata nel concorso letterario di Mazara del Vallo del 2017.

****

Venerdì 20 agosto a San Vito Lo Capo per Libri, Autori e Bouganville, l'incontro con Fahrad Bitani e la presentazione del suo libro "L'ultimo Lenzuolo Bianco". Ex capitano dell’esercito afghano, figlio di un alto esponente dei mujaheddin, Bitani è rifugiato in Italia dal 2011, quando subì in patria un agguato dei talebani. Nel nostro paese, anche attraverso la presentazione della sua fortunata autobiografia, L’ultimo lenzuolo bianco, testimonia da anni con la sua vita che la speranza e la conversione dal fondamentalismo islamico sono possibili. Venerdì 20 agosto a San Vito lo Capo.

****

FRANCESCO RENGA IN CONCERTO A PETROSINO - Ultimo appuntamento domenica prossima (22 agosto) con i grandi concerti dell’estate Petrosilena 2021. Dopo i successi delle esibizioni di The Kolors, Annalisa e Noemi, a chiudere la grande stagione musicale a Petrosino sarà Francesco Renga con il suo “Acoustic Trio - Estate 2021”. Il concerto si terrà allo Stadio Comunale con inizio alle ore 21,30.

La vendita dei biglietti per assistere al concerto prosegue sulle piattaforme Ticketone e Ciaotickets, nonché nei punti vendita autorizzati (a Petrosino i ticket sono disponibili presso le tabaccherie in via Leonardo da Vinci e in via Pietro Nenni. Inoltre, il giorno del concerto verrà allestita una biglietteria allo Stadio Comunale che aprirà i battenti alle ore 17,30.

Si ricorda che alla luce delle recenti disposizioni normative l’ingresso ai concerti sarà consentito solo dietro esibizione del Green pass.