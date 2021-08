L'incidente mortale a Palma. E' grave ma non in pericolo di vita la donna ferita

19/08/2021 12:29:00

Si trova in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita la donna rimasta ferita martedì nello spaventoso incidente stradale sulla SS115 a Palma, frazione di Misiliscemi.

Caterina Grammatico, 31 anni di Buseto Palizzolo, era a bordo di una moto con il marito, Claudio Di Rosa di 33 anni. L'uomo è morto praticamente sul colpo.



I primi soccorritori si sono accorti subito che le condizioni in cui versava la donna erano gravi, tant'è che è stata immobilizzata e trasferita in condice rosso a Trapani con un grave politrauma causato dalla violenta caduta dalla moto. Marito e moglie indossavano il casco, ma per l'uomo la caduta finita sotto la Skoda con cui si è scontrato è stata letale. L'incidente è avvenuto alle 16, nel rettilineo della frazione di Palma. La moto Swm 125, forse per un sorpasso, si è scontrata con un'auto, una Skoda, che procedeva nello stesso senso di marcia, e guidata da un uomo di 77 anni, che stava girando a sinistra. Insomma, gli ha tagliato la strada, involontariamente. La moto ha impattato sul lato sinistro della macchina, e Di Rosa è finito sotto l'auto, mentre la moglie e la moto ad alcuni metri di distanza. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, e i vigili hanno dovuto estrarre il giovane da sotto l'auto. Ma per lui non c'era più nulla da fare.

I due, residenti a Narni, ma originari della provincia di Trapani, erano tornati nel luogo d'origine per trascorrere le vacanze, finite in tragedia.