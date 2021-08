La Polizia Penitenziaria di Trapani vince la Coppa Disciplina al "14° Memorial Nino Via" 

20/08/2021 13:00:00

La squadra della Polizia Penitenziaria di Trapani ha vinto la Coppa Disciplina nel "Torneo Interforze 14° Memorial Nino Via" ed è stata premiata ed elogiata dal Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Dino Petralia.

"L'assegnazione della Coppa Disciplina alla squadra della Polizia Penitenziaria che viene assegnato alla squadra più disciplinata del torneo, in un memento storico molto particolare per il Corpo non può e non deve passare inosservato. Un mio elogio e un ringraziamento nei confronti dei componenti della squadra di calcio che ha partecipato alla manifestazione sportiva", le parole del capo dell'amministrazione penitenziaria.

"Questo riconoscimento lo dedichiamo ai nostri colleghi che ogni giorno lavorano nelle trincee penitenziarie in condizioni proibitive e con la gogna mediatica appesa al collo ogni attimo", le parole dei segretari territoriali di Sappe (Gaspare D'Aguanno), UilPa Polizia Penitenziaria (Giuseppe Scaduto) , Uspp (Arcangelo Poma) , Fns Cisl (Salvatore Turco) dopo che i componenti delle squadra della Polizia Penitenziaria di Trapani hanno ricevuto dal Direttore in missione del Pietro Cerulli di Trapani, Fabio Prestopino e del Comandante f.f. della Polizia Penitenziaria Rosanna Cocuzza, una nota di elogio e di compiacimento firmata dal Capo del Dipartimento Bernando Petralia, a seguito della conquista delle Coppa Disciplina nel torneo interforze “14 Memorial Nino Via”.

“Ringraziamo – dichiarano i sindacalisti - il Capo del Dipartimento Petralia per il gesto che ha onorato tutti noi, ma questo riconoscimento lo dedichiamo a tutti i nostri colleghi che in questo periodo stanno combattendo una guerra dentro le carceri e in tutti i servizi istituzionali, in condizioni proibitive, con il covid-19 in agguato, e gli atti in intolleranza e di violenza oramai giornalieri”.

"Vincere la coppa disciplina in un torneo interforze – chiosano D'Aguanno, Scaduto, Poma, Turco, - dove viene ricordato un ragazzo trapanese ucciso da criminali, in un momento dove la Polizia Penitenziaria è sotto un violento attacco mediatico, rappresenta per noi una forte spinta emotiva che non solo è motivo di orgoglio, ma sprona a lavorare sempre con la professionalità sempre dimostrata. Speriamo – concludono i leader sindacali territoriali - che questo piccolo risultato sportivo, possa contribuire a far cessare l'opera di denigrazione verso la Polizia Penitenziaria".