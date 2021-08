Per il Covid San Vito resta senza vigili urbani

20/08/2021 10:26:00

A causa del Covid San Vito Lo Capo resta senza vigili urbani.



Un agente della polizia municipale è positivo, e gli altri che sono stati in contatto con lui si trovano in quarantena o riposo precauzionale. Così una delle mete turistiche più gettonate della Sicilia, in un periodo molto frequentato, resta senza agenti di polizia municipale.



Il corpo della polizia municipale di San Vito, guidato da Michela Cupini, conta, oltre il comandante, un amministrativo e sette vigili, di cui cinque arrivano da Palermo. Adesso sono rimasti la comandante e l'amministrativo. A risultare positivo, nei giorni scorsi, uno dei vigili di Palermo, preso in carico dall'Asp palermitana. Di conseguenza gli altri 4 colleghi del capoluogo sono stati messi in quarantena per sette giorni, mentre i due di San Vito sono stati messi a riposo per qualche giorno.

Il tutto è stato comunicato alla Prefettura di Trapani, visto che sarebbe stato impossibile svolgere i normali servizi. Proprio oggi dovrebbero arrivare da Palermo due agenti per cercare di coprire il servizio sul territorio, in attesa del ritorno dei vigili in quarantena, con orario spezzato e fino al 24 agosto.