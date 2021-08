La tragedia di Lido Valderice. Cosa sappiamo della morte di Giovanni Sottile 

21/08/2021 08:03:00

Tragedia, ieri, a Lido Valderice. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Giovanni Sottile, di 45 anni. Sottile, di Custonaci, era sposato, con un avvocato, e padre di due figli maggiorenni.

Giovanni Sottile era fratello del noto imprenditore Michele, che gestisce diversi supermercati in provincia di Trapani. Pure lui aveva gestito fino a poco tempo fa un supermercato vicino San Vito Lo Capo.

Disposta l'autopsia per far luce sulle effettive cause del decesso.

La tragedia su una pedana posta sugli scogli, davanti agli occhi increduli degli altri bagnanti. Secondo alcune testimonianze l' uomo aveva sangue alla bocca. Saltava da una pedana all' altra prima di accasciarsi, come se fosse in escandescenza.

Il cadavere è stato trasferito a Marsala dove verrà eseguito l'esame medico-legale per stabilire le effettive cause del decesso. La Procurata di Trapani ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri.