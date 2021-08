"Disagi e lunghe code per il semaforo a Purgatorio"

21/08/2021 22:15:00

"Mercoledì mattina ho inoltrato una pec. al Comando vigili urbani di Custonaci (senza avere alcuna risposta), segnalando, anche come medico, il rischio per una eventuale emergenza, sia sanitaria che, in questo periodo, anche ambientale, determinato dal semaforo attivo in c.da Purgatorio.



L'impianto semaforico, stagionale, causa, in questo momento di notevole afflusso di auto, una coda stimabile in parecchi chilometri, in un'asse stradale senza alternative per eventuali mezzi di soccorso". E' quanto segnala alla redazione di Tp24 il dottor Pietro Fiore, sottolineando che la situazione è peggiorata "visto che la coda di auto, in uscita da San Vito, raggiungeva da Purgatorio a Castelluzzo.



"Ritengo che i rischi per urgenze/emergenze sia notevole, tenuto conto che il semaforo incrocia una strada a ridotta/scarsa percorrenza a Purgatorio.

Vi segnalo la situazione sperando che si possa risolvere nel migliore dei modi a favore della sicurezza della salute pubblica".