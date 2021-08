Marsala, che accoglienza i cumuli di rifiuti all'uscita di un ristorante...

22/08/2021 18:00:00

Una montagna di rifuti vicino ad un noto ristorante nella zona del Signorino a Marsala. Un'accoglienza non proprio turistica per uno dei luoghi che giornalmente accoglie tanti turisti, un'accoglienza disgustosa e puzzolente più che altro.

"Sono stato con amici in un locale di un noto lido in zona Signorino. Dopo aver trascorso una piacevole serata, all'uscita l'amara sorpresa - ci scrive un nostro lettore -. Nel parcheggio, a quell'ora ormai vuoto, in prossimità dell'ingresso del ristorante giacevano cumuli di rifiuti. Credo che questo sia il modo peggiore per accogliere residenti e turisti. E pensare che a poche decine di metri di distanza c'è un'isola ecologica, per il conferimento dei rifiuti. Spero che il comune possa provvedere quanto prima a risolvere la questione".