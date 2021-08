Erice, ancora un guasto alla rete idrica

23/08/2021 04:05:00

Ancora problemi con l'approvvigionamento iderico ad Erice.



Nei giorni scorsi c'è stato un guasto alla “saracinesca” della rete idrica di viale della Provincia che alimenta le vie Cosenza, Avellino, Villa San Giovanni, Salvatore Caruso e dintorni.

Ci sono stati inevitabilmente disagi per gli abitanti della zona. Sono però intervenuti i tecnici comunali che hanno aumentato la portata idrica della rete. In ogni caso sarà necessario un intervento risolutivo da effettuare entro la prossima settimana, dal momento che l’entità del danno richiede la sostituzione di una particolare valvola. Quest’ultima è già stata ordinata e, non appena nella disponibilità dei tecnici, sarà immediatamente installata.

Il Comune di Erice agisce in via sostitutiva ad EAS/Regione Siciliana per interventi urgenti di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, al fine di scongiurare l’interruzione del servizio ed evitare l’insorgere di gravi ripercussioni di natura igienico-sanitaria nel territorio comunale.

Dal 2007 al 2020 il Comune ha effettuato interventi in via sostitutiva nella rete idrica per oltre 2,8 milioni di euro. Somme che, in base alla convenzione con l'Ente Acquedotti stipulata all'epoca, avrebbero dovuto essere rimborsate, così come il canone per la fognatura e per la depurazione riscosso. Ma non è mai arrivata nessuna somma, e adesso il Comune ha deciso di far valere tale credito nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Eas.