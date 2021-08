Sicilia e turismo: la foto della vergogna che fa infuriare l'isola 

23/08/2021 14:45:00

Fotografarsi nudi, con il sedere di fuori, davanti ad una chiesa o un monumento. Questa sembra sia la nuova moda di alcuni balordi turisti in Sicilia, come denunciato da uno dei consiglieri comunali di Modica, Alessio Ruffino, che pubblica uno scatto di un ragazzo immortalato davanti alla chiesa di Santa Maria del Soccorso, un piccolo gioiello barocco.

Sgomento e indignazione da parte dell'amministrazione cittadina, che ha voluto rendere pubblico l'accaduto.

"Non comprendo quale sia la ratio di un comportamento del genere. Vedo solo una mancanza di rispetto. Facciamo di tutto per creare percorsi turistici, per fare apprezzare le bellezze di questa terra, ma constatiamo giornalmente che i turisti non hanno lo stesso rispetto per la nostra città. Anche questo ne è un esempio" dichiara.

Il giovane protagonista dello scatto è stato individuato: "Credo sia un turista, spero proprio non si tratti di un mio concittadino. Comunque valuteremo il da farsi, se sia il caso di procedere con una denuncia. Al momento mi piacerebbe che l'autore di questa immagine irrispettosa per la nostra storia e i nostri monumenti, chiedesse scusa".

Il consigliere comunale ha invitato il ragazzo a utilizzare i social per scusarsi con la cittadina di Modica per il suo atto, "perché significherebbe anche che ha preso coscienza di quello che ha fatto. Siamo rispettosi di tutti ma pretendiamo rispetto".