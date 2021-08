Eventi estivi: a Favignana la rassegna "Pagine d'estate", a Triscina il jazz

23/08/2021 10:00:00

Gaetano Savatteri, protagonista all’ex Stabilimento Florio di Favignana del quarto incontro della rassegna letteraria “Pagine d’Estate - Autori in riva al mare”, organizzata dalla Libreria Galli Salve-Ubik Erice e da Maria Pia Salerno Il giornalista e scrittore di Racalmuto, autore di “Quattro indagini a Màkari”, si è intrattenuto con i presenti sulle storie dell’irresistibile coppia di investigatori dilettanti siciliani, Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, nati e cresciuti nei racconti gialli inclusi nelle antologie a tema e riproposti in questa raccolta in occasione del debutto in tv che li ha visti protagonisti su Rai1 della famosa serie con Claudio Gioè. Aneddoti, riflessioni, osservazioni, sulla Sicilia che ha bisogno di cambiare pelle ma che conserva sempre il fascino di una terra ricca di contraddizioni e di forti passioni. Ad aprire la serata è stato il sindaco Francesco Forgione, che ha portato i saluti istituzionali, e a chiuderla, Maria Pia Salerno, organizzatrice della rassegna, il cui ultimo appuntamento è in programma il 5 settembre, sempre con inizio alle ore 21.30, con Giancarlo De Cataldo che presenterà “Il suo freddo pianto” (Einaudi), il suo terzo romanzo noir.

Nell’ambito della rassegna Teatro d’aMare, ieri sera presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte, è andato in scena lo spettacolo “Tango Omniart Trio”. Il primo di una mini rassegna organizzata con Ars Nova Palermo.

Massimo Barrale, violino, Ruggiero Mascellino, fisarmonica, Ferdinando Caruso, contrabbasso, hanno eseguito notissime musiche di tango e composizioni originali di Mascellino. Il Trio si costituisce nel 2004 dal desiderio dei tre musicisti di recuperare il "nucleo passionale" dell'esperienza esecutiva, creando cosi' un repertorio originale e suggestivo che spazia dalle musiche etniche dei paesi del sud del mondo, alle nuove composizioni del fisarmonicista Ruggiero Mascellino. Il Trio già alla sua prima apparizione per il Teatro Biondo di Palermo, ottiene un immediato e straordinario successo, suscitando così l'attenzione delle maggiori Istituzioni Siciliane che lo inseriscono nelle loro più prestigiose rassegne: Palermo-Teatro, Kals-Art, Summer Festival. Nel settembre del 2004 il Trio è stato ospite del premio letterario Grinzane Cavour, a Costigliole d'Asti. Reduce dal successo di NewYork per il Columbus Day, si è esibito al Rockefeller Center e nella Cattedrale di Saint Patrick.