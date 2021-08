Selvaggia Lucarelli in provincia di Trapani. Post e parole d'amore, da Mazara alle Egadi

23/08/2021 20:21:00

Dopo le polemiche di Noto e dintorni, sta passando pacificamente il "tour" per la provincia di Trapani di Selvaggia Lucarelli, giornalista e influencer tra le più seguite in Italia.

E' in vacanza dalle nostre parti, e dopo le parole d'amore per Trapani ha postato foto e commenti positivi su altri luoghi della provincia. La Kasbah e il Satiro di Mazara, il mare turchese delle Egadi, "sua maestà" Levanzo, le belle insegne di Trapani, gli scorci di Erice, il Grande Cretto di Gibellina. La Lucarelli sta segnando con i suoi post le tappe del suo viaggio in provincia di Trapani.