Palermo: mostra il pene e poi rompe il naso ad un operatore. Arrestato paziente di un centro dialisi

E' stato arrestato, a Palermo, per molestie sessuali, lesioni, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale un giovane che si era presentato in un centro di emodialisi per sottoporsi al consueto trattamento ma che, invece, ha mostrato...