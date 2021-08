Cotulevi e Alfaomega insieme a Trapani contro la violenza di genere

24/08/2021 22:00:00

Nella sede dello Sportello Antiviolenza Diana di Trapani è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Organizzazione di Volontariato CO.TU.LEVI e l'Associazione Culturale Universitaria Alfaomega per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere.

"Il deprecabile fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un tema di particolare delicatezza e gravità, oltre a manifestare – soprattutto nell’ultimo periodo – una preoccupante tendenza incrementale, come risulta dalle analisi statistiche sull’andamento della delittuosità nazionale e locale" si legge nella nota congiunta delle due associazioni.

Con il protocollo le due associazioni vogliono "promuovere lo sviluppo e il consolidamento di una rete integrata di servizi, con l’impegno attivo dei firmatari del presente protocollo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, in particolare della violenza nei confronti delle Donne, attraverso l'apertura,di uno spazio di ascolto, in difesa e tutela di ogni forma di violenza o discriminazione, che abbia come destinatario l’intera comunità accademica: studenti, ricercatori, docenti, dipendenti con modalità previste di comune accordo tra i sottoscrittori del presente protocollo d’intesa".