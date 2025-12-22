Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
22/12/2025 15:45:00

Mazara, allo stadio Nino Vaccara il triangolare “La Partita del Cuore”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/mazara-allo-stadio-nino-vaccara-il-triangolare-la-partita-del-cuore-450.jpg

Sport e solidarietà allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per il triangolare di calcio “La Partita del Cuore”, organizzato dall’associazione Unac con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune, nell’ambito dell’iniziativa “Un Natale per tutti”, giunta alla 16ª edizione.

 

In campo le rappresentative delle forze dell’ordine, degli avvocati e una squadra composta da ex calciatori del Mazara Calcio, dipendenti e amministratori comunali. Tre partite da 30 minuti ciascuna, aperte dall’inno nazionale e dal calcio d’inizio affidato a Santino Giacalone, storica “vecchia gloria” del Mazara Calcio.

Presenti, tra gli altri, il comandante dei Carabinieri Ettore Scognamiglio, il dirigente del Commissariato di PS Laura Cavasino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti e alcuni consiglieri comunali.

 

A vincere il torneo è stata la squadra “Città di Mazara”, che ha superato in finale la rappresentativa Avvocati ai calci di rigore (4-2), dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Le altre gare si erano concluse 1-0 per gli Avvocati sulle Forze dell’Ordine e 2-0 per la Città di Mazara.

La manifestazione è stata arricchita da momenti musicali e condotta da Vittoria Adriana Abbenante. Al termine, premiazione e brindisi con gli auguri di Natale e di buon anno.

Le iniziative Unac proseguiranno il 3 e 4 gennaio in zona Trasmazaro, con chiusura il 4 gennaio con il concerto di Giuseppe Povia.









Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare

Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...