Mazara, allo stadio Nino Vaccara il triangolare “La Partita del Cuore”

Sport e solidarietà allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per il triangolare di calcio “La Partita del Cuore”, organizzato dall’associazione Unac con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune, nell’ambito dell’iniziativa “Un Natale per tutti”, giunta alla 16ª edizione.

In campo le rappresentative delle forze dell’ordine, degli avvocati e una squadra composta da ex calciatori del Mazara Calcio, dipendenti e amministratori comunali. Tre partite da 30 minuti ciascuna, aperte dall’inno nazionale e dal calcio d’inizio affidato a Santino Giacalone, storica “vecchia gloria” del Mazara Calcio.

Presenti, tra gli altri, il comandante dei Carabinieri Ettore Scognamiglio, il dirigente del Commissariato di PS Laura Cavasino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti e alcuni consiglieri comunali.

A vincere il torneo è stata la squadra “Città di Mazara”, che ha superato in finale la rappresentativa Avvocati ai calci di rigore (4-2), dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Le altre gare si erano concluse 1-0 per gli Avvocati sulle Forze dell’Ordine e 2-0 per la Città di Mazara.

La manifestazione è stata arricchita da momenti musicali e condotta da Vittoria Adriana Abbenante. Al termine, premiazione e brindisi con gli auguri di Natale e di buon anno.

Le iniziative Unac proseguiranno il 3 e 4 gennaio in zona Trasmazaro, con chiusura il 4 gennaio con il concerto di Giuseppe Povia.



