Mater Matri al Franchi Ingrassia questa sera

Nell’ambito della rassegna Teatro d’aMare, la stagione degli spettacoli che la LD Communication organizza, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte, questa sera, mercoledì 25 agosto alle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Mater Matri” per la regia di Giacomo Bonagiuso.

Ecco la nota di regia :

“Mater Matri non è una storia straordinaria, ma una storia di quotidiana passione, amore, sconforto, sorriso, energia, consapevolezza, stanchezza, disperazione, speranza, lotta, sacrificio e vita. Sono le nostre storie di madri che non hanno “un problema”, come spesso ci viene detto. Hanno dei figli. E i figli non sono problemi. Sono figli, almeno per le madri. Sono persone che noi madri abbiamo voluto con tutta la forza che solo una madre può avere, e che necessitano della nostra abnegazione.

Le Madri in scena raccontano una storia. La loro storia lieve di adolescenze e amori. Quella salata di lacrime. La storia che ognuno di noi, che è nato da madre, può riconoscere. Può far diventare un atto d'amore.

L’opera teatrale è stata scritta e diretta dal regista Giacomo Bonagiuso che dopo l’ascolto individuale delle nostre storie ha redatto il copione MATER-MADRI e sotto la sua regia le madre di Madres stanno dando vita ad un spettacolo unico. Tutto il ricavato andrà a finanziare un progetto finalizzato al dopo di noi.”

Al termine della serata verranno assegnati i riconoscimenti “Madres, donne nel sociale” a donne che si sono distinte del territorio castelvetranese.

Biglietti in prevendita su Liveticket.it , oppure presso l’agenzia City Pass Travel di Castelvetrano, o presso il Lido Aloha e Snack Pizza a Triscina, o direttamente al botteghino .

Ingresso 10 euro

Bambini dai 6 ai 12 anni 5 euro

Per info

teatro triscina franchi ingrassia su Facebook o su Instagram

mail: teatro franchiingrassia@gmail.com

whatsapp : 339.3655904

NOTA BENE: tutti i posti saranno numerati e distanziati e saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID-19

Per accedere agli eventi sarà necessario dotarsi di green pass, o di certificazione che attesti la negatività o l’esenzione dalla vaccinazione per motivi di salute.

A seguito di un’intesa con l'Asp di Trapani anche oggi sarà predisposta l'attivazione di una postazione vaccinale dalle 17.00 alle 20.00, nell'area del Teatro Franchi-Ingrassia.

L'iniziativa è rivolta a quanti non ancora vaccinati volessero sottoporsi al vaccino e ottenere il Green pass in ottemperanza a quanto previsto dalle ultime disposizioni relativamente alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia Covid-19.