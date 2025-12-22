Sezioni
Cultura
22/12/2025 16:04:00

Calatafimi Segesta, il Presepe Vivente torna a Li Ficareddi dal 26 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/calatafimi-segesta-il-presepe-vivente-torna-a-li-ficareddi-dal-26-dicembre-450.jpg

Nel quartiere antico di Li Ficareddi, a Calatafimi Segesta, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: si lavora a ritmo serrato per definire gli ultimi particolari del Presepe Vivente 2025/26

I volontari dell’associazione “Calatafimi è…” sono impegnati negli allestimenti in vista dell’apertura al pubblico prevista per venerdì 26 dicembre, quando la città tornerà a far vivere la rappresentazione della Natività nel cuore del suo quartiere più suggestivo.

Il presepe vivente, giunto alla XI edizione, prevede sei giornate: 26, 27 e 28 dicembre 2025 e 3, 4 e 6 gennaio 2026. L’appuntamento è ogni volta dalle 16.30 alle 20.30, con un percorso pensato per grandi e piccoli che intreccia tradizione, comunità e memoria.

In questi giorni, tra le stradine di Li Ficareddi, ogni cosa sta trovando la sua collocazione naturale: le antiche botteghe sono pronte ad accogliere gli artigiani e i mestieri di un tempo. Nel villaggio si incontreranno il fabbro, lo scalpellino, il conza lemma, ma anche lavandaie, scrivano e donne impegnate nelle case tra cucina e lavori manuali. In totale, gli organizzatori annunciano circa 40 postazioni da visitare, oltre alle abitazioni ricostruite con canne e legna del luogo, in un allestimento frutto di un impegno collettivo.

Ogni ambientazione è arricchita da prodotti e manufatti che raccontano una storia e una tradizione: quella di un popolo che continua a custodire il passato, rievocando saperi, gesti e quotidianità. L’esperienza, spiegano gli organizzatori, sarà un vero viaggio sensoriale tra profumi, suoni, colori, musiche e odori, fino a raggiungere la Grotta della Natività, dove si troveranno la Sacra Famiglia, il Bambinello, il bue e l’asinello, insieme a pastori, angeli e bambini.

A rendere possibile questo racconto corale saranno oltre 200 figuranti-interpreti, che accompagneranno il pubblico lungo il percorso, trasformando il quartiere in un grande teatro a cielo aperto.

Informazioni utili: il Presepe Vivente di Calatafimi Segesta si svolge nel quartiere di Li Ficareddi nelle date 26-27-28 dicembre 2025 e 3-4-6 gennaio 2026, con visite dalle 16.30 alle 20.30. La biglietteria è in Piazza Torre (Calatafimi Segesta) ed è aperta dalle 15.30 alle 20.00; ingresso 8 euro a persona, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. Per gruppi oltre 20 persone è obbligatoria la prenotazione (info 379 1038230). Si consiglia di arrivare con scarpe comode ed evitare i passeggini (se necessari, meglio lasciarli all’ingresso). Per le persone con disabilità l’associazione garantisce la visita fino alla Grotta della Natività.









