Siccità, chiesto lo stato di emergenza per Pantelleria

26/08/2021 02:00:00

Il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, ha chiesto al Governo regionale di dichiarare lo stato di emergenza per “avversità atmosferiche” a Pantelleria per fronteggiare la nuova crisi agricola che nell’isola colpisce indistintamente tutte le colture arrecando danni alle piante e ai loro frutti. La siccità, quest'estate, più che negli altri anni, ha creato non pochi danni agli agricoltori panteschi, isola che concentra la maggior parte delle proprie forze nell'agricoltura.

“Le alte temperature comportano seri danni alle produzioni agricole dell’isola – spiega in una nota – e la stagione della vendemmia è appena iniziata. La produzione olivicola a forte rischio poiché le piante sono in evidente stress idrico. Non si ha ancora la piena percezione di quali saranno i quantitativi di questa annata che da settimane vede la colonnina di mercurio con temperature elevatissime, mancanza di piogge e al momento nessun buon proposito per il futuro”.

“Anche Confagricoltura Sicilia lancia l’allarme per l’attuale vendemmia – sottolinea Campo – e per Assovini Sicilia si prevede una grande annata. Nulla di nuovo dal fronte industriale del vino che certamente non ha a cuore le condizioni dei tanti piccoli produttori che invece devono fare i conti con un prezzo delle uve sempre meno redditizio al quale si aggiunge un’annata difficile a causa della siccità”. Per queste ragioni, Campo chiede al governo guidato dal presidente Nello Musumeci di valutare e predisporre quanto è necessario per “la richiesta di declaratoria per avversità atmosferiche”.