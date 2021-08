Bavetta, centri vaccinali davanti le scuole per ricominciare in sicurezza

26/08/2021 06:00:00

In Sicilia i contagi sono in aumento e i vaccinati non arrivano ancora al 55% (over 12 vaccinati con prima dose).

E dato che l’inizio dell’anno scolastico è alle porte, i numeri sul contagio non sono confortanti e quelli della vaccinazione stanno subendo un incremento seppure ci attestiamo al 53,7% degli over 12 vaccinati con prima dose.

“Non è più possibile – scrive in una nota Giovanni Bavetta di Italia Viva, consulente al Senato per la Sanità - far rischiare agli studenti ulteriori restringimenti da diffusione del virus, per questo sarebbe indispensabile avviare una campagna vaccinale presso gli istituti scolastici allestendo dei centri vaccinali mobili all’ingresso delle scuole per verificare chi ha fatto il vaccino e praticarlo, invece, a chi ancora non lo ha fatto”.

Operazioni di screening e vaccinazione che potrebbero essere esercitate a partire dalla prima decade di settembre, in “una campagna mirata e mettere in sicurezza gli studenti e tutti gli operatori scolastici”.

Bavetta lancia un appello all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza e all’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, per predisporre gli hub vaccinali mobili presso le scuole di secondo e terzo grado.

“Se vogliamo cominciare concretamente a potenziare la medicina del territorio – conclude - questo oggi è un esempio, che deve poi continuare con la medicina scolastica di prevenzione. La commissione Sanità a Roma è impegnata sul PNNR proprio su questo tema”.