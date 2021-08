Due gravi incidenti, ieri sera, a Marsala. Pirata della strada investe donna e fugge

28/08/2021 08:21:00

Due gravi incidenti, ieri sera, a Marsala.

Il primo è avvenuto in Via Trapani, intorno alle 21, quando si sono scontrati, all'altezza dell'incrocio di Via Vita, un Suv ed un grosso scooter. Il conducente di quest'ultimo mezzo ha avuto la peggio, e per lui è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto, per i rilievi di rito, i Carabinieri.

Paura per una donna investita in centro a Marsala all'imbrunire. E' stata presa in pieno da un'auto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali di fronte il Monumento dei Mille, luogo dove accadono spesso incidenti di questo tipo, nonostante il doppio attraversamento pedonale sia addirittura illuminato.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto da Tp24, l'investitore non si è fermato, ed è fuggito con la sua auto non prestando soccorso.

Per la donna sono stati attimi di paura. E' arrivata sul posto l'ambulanza, che l'ha trasportata al pronto soccorso di Marsala. Da lì, dopo le prime cure del caso, è stata trasferita a Trapani per il trauma subito.