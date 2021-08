Marsala, il senso unico allo Scorrimento Veloce. Ci sono novità 

28/08/2021 10:21:00

Ci sono novità per il senso unico allo Scorrimento Veloce di Marsala che collega Via Salemi all'aeroporto di Birgi. L'introduzione del senso unico, con un'ordinanza del Comune, ha causato non poche proteste tra i cittadini, alle prese con una strada talmente mal progettata, soprattutto per le due gallerie, da essere sempre alle prese con chiusure per lavori di manutenzione.

A farso portavoce del malcontento è stato in consiglio comunale il consigliere Leo Orlando, che ha invitato l'Amminsitrazione Comunale ad adoperarsi per eliminare il disagio per i cittadini.

L'assessore Arturo Galfano ha allora informato l'aula che si sta tenendo una gara per l'acquisto di due semafori. Pertanto, una volta installati i semafori, verrà abolito il senso unico, e si procederà a senso unico alternato. Meglio di niente.