Valderice, neonato di due mesi trovato morto in culla 

29/08/2021 08:26:00

Un neonato di due mesi è stato trovato senza vita nella sua culla, a Valderice.

Leonardo, così si chiamava il piccolo, era il figlio di una coppia di genitori che vive a Bonagia, la frazione balneare di Valderice. Il bambino era sano. Ma venerdì si è addormentato per non risvegliarsi più. I genitori quando si sono accorti che il bimbo non respirava hanno subito chiamato i soccorsi, ma, per la disperazione di tutti, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia, che ha avviato le indagini di rito.

Una analoga straziante vicenda era accaduta a Trapani lo scorso Aprile, vittima un neonato di due settimane.

Sempre a Valderice, invece, un anno fa, nel Luglio del 2020, un altro neonato è morto, Andrea, ma per una caduta dal lettino.

La sindrome della morte in culla, o sudden infant death syndrome (Sids), colpisce i bambini tra un mese e un anno di età.

Nel nostro Paese, si stima che vada incontro a morte in culla 1 nato su duemila. Riguarda quasi sempre bambini apparentemente sani. Il decesso si verifica di solito durante il sonno.