Razza, Diventerà Bellissima e Grisù. Ma i problemi di Marsala restano

29/08/2021 07:05:00

Razza, Diventarà bellissima e Grisù. Dopo le meritate vacanze-23 giorni-si è tenuto il consiglio comunale di Marsala, come sempre il momento politico più importante sono le comunicazioni.

Inizia Passalacqua, lamenta una scarsa attenzione del prefetto alla problematica sicurezza nel centro storico della città. Poi Orlando sullo scorrimento veloce, attualmente a senso unico direzione Trapani, quando basterebbero due semafori, costo 20mila € per stabilire quello alternato, Di Pietra critica i tempi per risolvere la questione ma ad oggi non si è fatto nulla.

L'assessore Gandolfo interrogato risponde che se ne sta occupando per l'acquisto il comandante dei vigili urbani, quando la competenza è dell'ingegnere Frangiamore. Si, Orlando hai compreso benissimo, Gandolfo parlava del comandante Menfi, da restare basito un assessore non conosce chi è competente per l'acquisizione. Sturiano individua nella prescrizione dei vigili del fuoco la responsabilità della chiusura, perché 4 anni prima avevano effettuato il sopralluogo sulla galleria incriminata e poi era calato il sipario, "tomba assoluta".

Improvvisamente con il cambio d'amministrazione, si rialza la tenda e arriva la disposizione di Grisù, il complotto è servito. Infine l'ospedale, interviene Ferrantelli che chiede l'attenzione di Gandolfo perché rappresenta l'amministrazione.

Esilarante il siparietto, l'assessore risponde: "mi dica?", il decano: "mi dica?, come non ha sentito quello che ho detto, ancora ne vuole sapere?", se non fosse perché l'argomento è tragico , sketch degno del duo Gianni e Pinotto. Entra in scena Sturiano/Masaniello che afferma: "finalmente il sindaco ci sta mettendo il petto in faccia [...] ed è infastidito da alcuni comportamenti". Il colpevole della situazione del P. Borsellino ha un nome e cognome ed è l'assessore alla sanità Ruggiero Razza, che ha snobbato il presidente del consiglio e l'assise, ma soprattutto i cittadini, e al quale Sturiano dice di doversi vergognare.

Si duole che il suo vicesindaco- P. Ruggeri- non ha "mosso un dito " in tal senso, pur essendo organico al partito del fedelissimo di Musumeci, proprio per rispetto dei colleghi e soprattutto quelli di Diventarà Bellissima ha sospeso l'occupazione di Sala delle Lapidi, perché a loro avviso c'erano stati segnali d'ascolto, poi nuovamente il silenzio. Continua, perché non Salemi che ha due uscite, possono essere utilizzate come una sporca l'altra pulita, 12 posti di terapia intensiva attivabili facilmente e ne ha altri 120 di degenza. Poi l'affondo non nominandoli alla Lo Curto e Pellegrino, rei di essere stati silenti sul nosocomio.

Elenca tutte le criticità della struttura ristabilita a solo Covid.Ricorda a Passalacqua che insieme al sostegno di altri 6/7 consiglieri,la missiva che ha inviato a presidente della regione ed assessore sanità, che per garbo istituzionale non la rende pubblica ma è protocollata. Sturiano è un ras della politica locale, un "animale politico" indirizzato a fare comunità con i propri simili, Aristotele docet. Oggi sono i cittadini, ieri il governo regionale, domani? Chi vivrà vedrà. Intanto Grisù è stato quantomeno dormiente, Diventarà bellissima silente, Razza al rogo e politicamente lo merita, Sturiano anche novello Torquemada.

Vittorio Alfieri