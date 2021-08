Pantelleria, aggredisce e minaccia la moglie. Arrestato dai carabinieri

30/08/2021 11:04:00

Per l'ennesima volta subisce la violenza del marito che già da tempo le procurava uno stato d'ansia e paura. I carabinieri, chiamati da una donna di Pantelleria, sono intervenuti e hanno trovato B.G. di 62 anni mentre aggrediva e minacciava la moglie. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

A seguito dell'ennesima lite la donna, ormai allo stremo, ha deciso di denunciare le vessazioni subite al Comandante della Stazione che, d’intesa con l’autorità Giudiziaria avviava immediatamente le indagini. Da tempo infatti il 62enne minacciava, ingiuriava, agendo con violenza fisica nei confronti della vittima. Al culmine dell’ennesimo episodio, questa volta, la donna ha chiamato subito i Carabinieri che, giunti presso l’abitazione dei due, hanno trovato l’uomo ubriaco mentre aggrediva la donna.

Scattava così l’arresto immediato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente che disponeva, per l’uomo, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Rimane sempre altissima l’attenzione dell’Arma contro la “violenza di genere” e sempre più donne trovano la forza di denunciare simili episodi come dimostrano i numerosi interventi dei Carabinieri che, per garantire il maggior supporto possibile alle vittime, si avvalgono di personale formato e qualificato per tali fattispecie criminose.