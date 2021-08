Trapani, tombini intasati alle Mura di Tramontana. Ma il Comune: "Già 500 interventi"

31/08/2021 17:00:00

Tombini intasati alle Mura di Tramontana, a Trapani.

La stradina che conduce da piazza Mercato del pesce al Bastione Conca, è a rischio di allagamenti. A lanciare l'allarme sono i residenti che chiedono l'intervento del Comune.

A ripulire la stradina e i tombini provvede un abitante della zona, Massimiliano Ritondo, ma servirebbe una manutenzione più adeguata per scongiurare il pericolo di allagamenti, soprattutto con l'arrivo delle prime piogge.

"Dentro le caditoie - dice Ritondo- c'e di tutto. Ho rinvenuto persino una vecchia carta d'identità di una turista straniera. L'acqua non defluisce, ristagna con conseguenze facilmente immaginabili". Da qui, pertanto, l' appello al Comune nella speranza, sottolineano, i residenti che non cada nel vuoto.

Il Comune, però, fa sapere che in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato per decenni, è stato avviato già da due settimane lo spurgo delle caditoie stradali della città di Trapani. Effettuati oltre 500 interventi, in special modo nelle aree storicamente critiche in occasione di precipitazioni eccezionali. Le operazioni hanno già riguardato l'area di via Orti, via Marsala, via Virgilio, via Ammiraglio Staiti, via Isola Zavorra, via Conte Agostino Pepoli, via Palermo, via Salemi, via Pantelleria nonché altri interventi puntuali presso la via Orfani, via Poeta Calvino, Piazza Iolanda e Prima Dorsale Zir. “Dispiace che qualcuno si diletti nel mettere in giro voci circa la mancata programmazione della pulizia delle caditoie cittadine - dichiara l’Assessore Ninni Romano -. Certe abitudini fanno parte del passato e non appartengono al nostro modo di amministrare. Ovviamente - continua il sindaco Tranchida - rispetto alle prevedibili bombe d’acqua anche in considerazione delle condizioni orografiche della città non possiamo che fronteggiare allo stato eventuali emergenze che si presenteranno. Proseguiremo con le operazioni di spurgo ed invitiamo la cittadinanza a segnalare criticità ai numeri 3296708111 oppure 3347997217”