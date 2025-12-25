Natale di solidarietà: l’appello della sindaca di Erice per Alessio

25/12/2025 20:45:00

È un appello che arriva nel giorno di Natale, quando le parole pesano di più e i gesti contano davvero. La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha scelto di usare i suoi canali istituzionali per lanciare un messaggio chiaro alla comunità: aiutare Alessio, un giovane trapanese che lotta tra la vita e la speranza dopo un gravissimo incidente stradale.

«Ora tocca a noi: non lasciamo sola questa famiglia», scrive la prima cittadina, chiedendo ai cittadini di fermarsi un attimo, leggere “con il cuore” e fare la propria parte. Alessio, 33 anni, vive e lavora a Udine ma lo scorso settembre era tornato a Trapani per le vacanze. L’11 settembre 2025 la sua vita cambia per sempre: un incidente devastante, lesioni gravissime e una prognosi iniziale di sole 72 ore di vita.

Una battaglia lunga mesi, tra rianimazione e terapia intensiva

Le condizioni di Alessio sono state fin da subito drammatiche: aorta lesionata, tre vertebre dorsali esplose con mielolesione, ernia cervicale e un grave pneumotorace traumatico. Dopo i primi soccorsi a Trapani, il trasferimento in elisoccorso a Palermo, alla terapia intensiva di Villa Sofia, dove il 18 settembre viene sottoposto a un delicato intervento per stabilizzare la colonna vertebrale.

La lotta continua all’ISMETT: oltre un mese collegato all’ECMO, il polmone artificiale che gli ha letteralmente salvato la vita. Dal 5 novembre Alessio è tornato in terapia intensiva a Villa Sofia: oggi è stabile, ma ancora tracheostomizzato e dipendente dalla ventilazione meccanica.

L’ostacolo decisivo: il trasferimento fuori regione

Per avere una concreta possibilità di recupero, Alessio ha bisogno di essere trasferito in un centro riabilitativo spinale altamente specializzato. In Sicilia, però, le strutture sono sovraffollate. L’unica strada è andare fuori regione.

Il problema è che il trasferimento non è coperto dal Servizio sanitario nazionale e, date le condizioni cliniche, può avvenire solo tramite aeroambulanza privata, con rianimatore ed équipe medica a bordo. Un volo che costa tra 20 e 25 mila euro.

È per questo che è partita una raccolta fondi. E oggi, come sottolinea la sindaca Toscano, il traguardo è vicino: manca davvero poco per raggiungere la cifra necessaria.

“Un gesto piccolo può cambiare tutto”

Nel suo messaggio natalizio, Daniela Toscano richiama il senso profondo della comunità: «Oggi è Natale. Un giorno che parla di solidarietà, di cura reciproca. Facciamo sentire a questo ragazzo e alla sua famiglia che non sono soli».

Chi conosce Alessio lo descrive come “un ragazzo d’oro”, con una vita ancora tutta davanti. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza e trasformarsi in un biglietto verso la speranza.

Per chi volesse contribuire o condividere l’iniziativa, la raccolta fondi è attiva sulla piattaforma GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/supportiamo-alessio

Un Natale diverso, fatto di empatia e responsabilità collettiva. Perché, come ricorda l’appello, anche un gesto piccolo può cambiare tutto.



