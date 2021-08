 Lo Scacco Club Mazara ritorna Campione d’Italia con Bin-Suhayl

31/08/2021 10:00:00

Ottima prestazione dei giovani scacchisti mazaresi Ieysaa Bin-Suhayl e Bianca Pipitone ai Campionati Italiani Giovanili di scacchi che si sono svolti a Salsomaggiore Terme. Ben 619 i partecipanti che hanno dato vita ai tornei suddivisi per età. Nel torneo under 18 presenti 8 maestri fra i 51 partecipanti con elo internazionale, il giovane maestro mazarese Bin-Suhayl si è imposto con una condotta di gara entusiasmante davanti al maestri fide Francesco Bettalli di Siena, Fabio Colonetti di Bergamo e Gabriele Lumachi di Catania. Ottima anche la prova di Bianca Pipitone nel torneo under 12 femminile disputato da trentasei giocatrici. Partita sulla griglia al 19° posto, dopo aver superato l’emozione iniziale è riuscita a centrare il decimo posto ed entrare fra le premiate. Molta soddisfazione per la Delegazione regionale che porta a casa ben quattro titoli e tre terzi posti che classificano la Sicilia al secondo posto fra le regioni. Grande entusiasmo a Mazara da parte del presidente Agata Di Stefano per il 14 posto su 125 dello Scacco Club Mazara nella speciale classifica delle società sportive, e infine enorme soddisfazione per il direttore tecnico Nino Profera che ripete il titolo conquistato con Igor Messina nel 1992.

Federica Montalto 7ª ai Campionati Italiani Giovanili - Si sono conclusi, sabato 28 agosto, dopo una settimana di competizioni al PalaCongressi di Salsomaggiore Terme (PR), le finali nazionali dei Campionati Italiani Giovanili, che hanno visto al via 619 giovani scacchisti provenienti da tutte le regioni italiane. Tra questi 71 siciliani, dei quali 5 tesserati per l'ASD Lilybetana Scacchi e 2 tesserati per lo Scacco Club Mazara. Per i Lilybetani il miglior risultato è stato quello di Federica Montalto: la campionessa regionale Under 16 ha chiuso al 7° posto nella sua categoria.

Al di sotto delle aspettative nell'Under 14 il risultato del Campione Regionale Giuseppe Salvato: lo stesso, accreditato del 4° posto nel ranking iniziale e già Vice Campione Italiano nel 2019, non è andato al dì là del 24° posto. Nella stessa categoria Under 14 32° posto per Davide Montalto.

Ottimi i risultati degli altri due atleti della nostra provincia, tesserati per lo Scacco Club Mazara: nell'Under 18 l'italo-inglese Ieysaa Bin Suhayl si aggiudica il titolo di Campione d'Italia, mentre la marsalese Bianca Pipitone chiude al 10° posto nell'Under 12 femminile.

Nelle classifiche speciali la Sicilia chiude al 2° posto assoluto tra le regioni, preceduta solo dalla Lombardia, mentre nella classifica per provincie la provincia di Trapani chiude all'11° posto.

Molto soddisfatto per i risultati ottenuti, il Presidente Regionale del Comitato Scacchistico Siciliano il marsalese Giuseppe Cerami, con la Sicilia che conquista ben 4 titoli nazionali.