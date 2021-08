Viabilità allo Stagnone di Marsala, la via Giacalone torna a senso unico

31/08/2021 19:52:00

Cambia, anzi, si ritorna al senso unico di marcia sulla via Giacalone a Marsala. La viabilità della "strada più famosa" di Marsala cambia ancora e torna come all'inizio dell'estate. L'ingresso, infatti, sarà sempre dalla SP21 e in direzione Stagnone, istituito con l'ordinanza del 17 giugno scorso, ordinanza che, ricordiamo, ha scatenato tante polemiche da parte di commercianti e cittadini residenti della zona.

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala, dopo un periodo di prova del doppio senso sulla stessa via con una nuova ordinanza ha predisposto il ripristino - a decorrere di oggi - del senso unico sulla via Giacalone, e la decisione è stata presa perché il monitoraggio effettuato in questo periodo di prova con il doppio senso unico alternato ha fatto emergere che: il doppio senso veicolare nella via Giacalone richiede la costante presenza di una pattuglia a causa delle ristrette dimensioni della carreggiata, tali da non consentire l’agevole percorrenza a senso unico alternato; l’uscita di auto dalla via Giacalone determina il rallentamento e talvolta il blocco della circolazione lungo la SP21, causando chilometri di incolonnamenti; all’intersezione tra la Sp21 e la via Giacalone confluiscono veicoli provenienti da ben 4 direzioni di marcia che si intersecano tra loro determinando in alcuni orari l’arresto temporaneo del traffico.

Si è così ritenuto che l’uscita dei veicoli dal casello Bonetto, nonostante sia differita rispetto alla via Giacalone, è alquanto più agevole, sia per la maggiore ampiezza dell’incrocio con la SP21 sia perché la via del Casello Bonetto è percorribile a doppio senso di marcia. Da qui la decisione e la nuova l’ordinanza che potete scaricare qui che ripristina il precedente provvedimento e lo integra con nuove prescrizioni.