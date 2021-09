Castellammare, a settembre zone a traffico limitato attive dal venerdì alla domenica   

01/09/2021 09:00:00

A Castellammare del Golfo le zone a traffico limitato attive ad agosto tutti i giorni, da giorno 1 settembre e fino al 30, saranno attive di sera solo il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21 alle 3, in viale Zangara (cala marina, ztl azzurra), nella ztl nord che comprende l'area urbana a nord di via Marconi nel tratto compreso tra il c/so Garibaldi e la via Marina Petrolo; nella ztl sud, cioè l'area compresa tra corso B. Mattarella, via Canale Vecchio, corso Garibaldi, via Quintino Sella e via Via Como.

A settembre anche nel quartiere Madrice la ztl è in funzione dalle ore 21 alle 3 dal venerdì alla domenica, così come in zona largo castello sempre dalle ore 21 alle 3, il venerdì, sabato e domenica per tutto il mese di settembre.

Nel quartiere Chiusa (zona rosa) fino al 30 settembre limitazioni di accesso attive tutti i giorni per tutto il giorno come nel borgo di Scopello (bianco) dove la ztl è attiva tutti i giorni, tutto il giorno, fino al 31 ottobre. Ad agosto le zone a traffico limitate in queste arterie erano, invece, attive tutti i giorni.

Fino al 23 settembre, dalle ore 20 alle 3, sono attivi i bus con capolinea al piazzale del cimitero dove sarà possibile prendere la navetta con un ticket di 50 centesimi valido per andata e ritorno. Sarà possibile fare il biglietto direttamente sul mezzo al costo di 50 centesimi anche per sola andata o solo ritorno.

Il bus navetta consente di raggiungere facilmente il centro storico con il percorso che prevede via Euclide, via Galileo Galilei, viale Leonardo Da Vinci, via Donizetti, via Segesta, Corso Garibaldi e rientro al capolinea da via Marconi.

Sono 5 le fermate previste lungo il percorso: via Donizetti, via Segesta, corso Garibaldi, zona “quattro canti” e via Marconi (nei pressi de ristorante Bambù).