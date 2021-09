In libreria "Il potere dell'Imperfezione" della marsalese Giulia Accardi

03/09/2021 20:25:00

Dal 23 settembre in libreria per HarperCollins il libro di Giulia Accardi "IL POTERE DELL'IMPERFEZIONE". Così ho imparato a non essere come gli altri mi vogliono.

Giulia Accardi, marsalese, è modella, influencer e attivista di una delle più famose agenzie di Milano, rappresentata anche all'estero. Anni fa ha fondato il suo marchio Perfectly Imperfect attraverso il quale combatte gli stereotipi imposti dalla società, sostiene i movimenti LGBTQ e supporta l'empowerment femminile in Italia. Giulia Accardi racconta il percorso di accettazione che l'ha portata a coronare il suo sogno professionale: diventare una modella.

Anche se il suo fisico non sembrava quello giusto, anche se si sopportava…

In questo libro analizza “le bugie” cui ha creduto e che per anni si è raccontata, ma soprattutto la strada difficile e irta di ostacoli che l'ha portata a realizzare il desiderio più grande: amare se stessa, senza compromessi. “A volte le parole degli altri sono come pietre e possono provocare tanto profonde quanto invisibili e difficili da rimarginare.”

“Non gli piaccio perché non sono magra”, “Gli uomini possono fare tutto, le donne no”, “L'invidia tra donne non

esiste”, “Se lo dicono in tv, è vero”… Ecco alcune delle menzogne ​​che troppo spesso le donne si raccontano e alla quali

a tal punto da farsi condizionare negativamente. Anche Giulia Accardi, modella e influencer, ne è stata vittima. Infatti, prima di realizzarsi nella sua professione, ha dovuto elaborare e sfatare le bugie che nel tempo aveva raccolto e introiettato, partendo da quella che ha segnato tutta la sua infanzia e adolescenza: “Solo se sei magra, sei bella”. Nata e cresciuta in Sicilia, Giulia è sempre stata criticata per il suo abbondante e spesso è stata poco considerata in quanto “femmina”. Due elementi che a lungo hanno minato la sua autostima, finché ha capito che lei è molto più di ciò che appare e che la sua grande forza risiede proprio in quelle che agli occhi di molti possono apparire imperfezioni.

L'una dopo l'altra Giulia ha imparato a sgretolare le false verità di cui negli anni si era convinta fino a raggiungere una

nuova importante consapevolezza: imparare a piacere a se stessi più che agli altri. Con coraggio e onestà, in questo

libro svela per la prima volta tutte le bugie che ha dovuto combattere, la storia che si nasconde dietro ognuna e l'insegnamento che ne ha tratto. Perché solo con l'esempio, la sincerità e la solidarietà si possono abbattere i muri e imparare ad accettarsi.