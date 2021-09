Eventi estate 2021: gli appuntamenti del fine settimana a Marsala, Erice, Mazara...

04/09/2021 06:00:00

Da Marsala ad Erice, per continuare con Mazara e la Valle del Belice e le altre città della provincia. Ecco quali sono gli eventi estivi di questo primo fine settimana di settembre:

Marsala, Festival del Tramonto - Anche quest’anno non mancherà l’edizione del Festival del Tramonto. Già alla sesta edizione, come lo scorso anno, proporrà una versione più Soft. Nel rispetto delle restrizioni anti covid-19, continueremo a raccontare la nostra terra, le sue storie, i suoi paesaggi, ma ci soffermeremo soprattutto su storie di donne, proporremo nuove autrici siciliane, portavoce di altri racconti femminili spesso rimasti inascoltati. Leggeremo e approfondiremo versi di poetesse afgane e di altre figure che hanno lasciato versi toccanti, rimasti spesso nell’ombra. La VI edizione si svolgerà in due weekend, il primo dal 3 al 5 Settembre, il secondo dal 10 al 12 Settembre. Anche questa edizione sarà itinerante, perché al centro della nostra mission, rimane la voglia di far conoscere gli scorci più belli della nostra Marsala, dai Tramonti vissuti sugli scogli e sulla spiaggia, a quelli straordinari che si specchiano nelle nostre Saline e tra i Mulini, senza dimenticare gli scenari unici che si ammirano dai nostri Bagli storici sulle colline marsalesi, tra vigneti colmi d’uva che attende di esser raccolta e produrre i nostri vini pregiati.

Marsala, "ti scrivo una lettera d'amore - Villa Genna ospita domenica 5 settembre, ore 17, la serata di premiazione del Concorso “Ti scrivo una lettera d’amore”, indetto dall’associazione culturale “Nel segno del sale”, con il patrocinio del Comune e della Regione Siciliana. L’iniziativa si propone di riscoprire questo modo ormai in disuso di esprimere un sentimento, le lettere. “Sono anni che non si scrivono lettere d’amore. La tecnologia in questo ultimo periodo ha soppiantato l’antico e più romantico modo di esprimere un sentimento. Il fascino dell’inchiostro su un foglio di carta bianco racchiude da millenni il valore assoluto di un pensiero che va prendendo corpo man mano che le parole sulla carta diventano emozioni”, queste le parole di Paolo Pellegrino, presidente dell’associazione. Il concorso, indetto all’inizio dell’estate ormai quasi conclusa, ha visto la partecipazione di romantici di tutta Italia. Le lettere pervenute sono state valutate da una commissione giudicatrice composta dalla deputata regionale Eleonora Lo Curto, dalla Professoressa e artista Ginetta Bonasera e da Vita D’Amico, dirigente scolastico.

Durante la premiazione, oltre alla lettera vincitrice, saranno interpretate poesie d’amore dalle attrici Eleonora Bongiorno e Loredana Salerno. Ci sarà anche un momento musicale con l’Orchestra Live Patrizio Sala insieme a Federica Bono.

Introduce e presenta Chiara Putaggio. Il sindaco di Marsala On. Massimo Grillo darà il benvenuto con la sua lettera dedicata alla città.

Ad Erice la Settimana Internazionale di Musica Antica, organizzata dagli Amici della Musica di Trapani, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Erice e con la collaborazione del Goethe Institut, l'Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani, la Montagna del Signore, il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. Il 4 settembre si esibirà l’”Arianna Art Ensemble” con il concerto “La musica nelle corti italiane del Seicento” insieme al cornettista di fama internazionale Andrea Inghisciano. Comporranno l'Arianna Art Ensemble, Alessandro Nasello al flauto dolce e dulciane, Paolo Rigano all'arciliuto e alla chitarra barocca, Marco Lo Cicero al violone, Cinzia Guarino all'organo e clavicembalo e Giuseppe Valguarnera, percussioni. Il 5 settembre debutterà ad Erice il progetto musicale di Laura Catrani Vox in Bestia. Un nuovo bestiario d’amore. Con lei lo scrittore Tiziano Scarpa ha composto per l'occasione quindici brevi testi che declinano al tempo presente gli animali danteschi e fanno da prologo ad ogni singola intonazione. Sarà lui stesso a leggerli, sul palco insieme a Laura Catrani, mentre tra una cantica e l’altra Peppe Frana, liutista e chitarrista di grande fantasia interpretativa, in tavola sulla chitarra elettrica alcune delle musiche del tempo di Dante. Il concerto verrà arricchito dalla presenza delle video animazioni di Gianluigi Toccafondo che ha dato vita a ciascun animale realizzando immagini in movimento che si collocano come brevi intermezzi silenziosi. Il Festival si concluderà il 6 settembre con il concerto di Giacomo Romano con un repertorio musicale per clavicembalo ambientato in Francia nel periodo del Seicento e del Settecento. Il Conservatorio "Antonio Scontrino" prende parte alla ripresa della Settimana Internazionale di Musica Antica di Erice con i clavicembalisti Claudio Astronio e Giacomo Romano, che gli Amici della Musica di Trapani hanno voluto protagonisti dei concerti del 3 e del 6 settembre, presso la Chiesa di San Martino alle ore 21.

Mazara del Vallo, Galà del Mare , con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, Assemblea regionale siciliana, una produzione artistica dei manager Natale e Piero Campisi, affermati professionisti nazionali con variegata esperienza nella moda, tv, pubblicità, grandi eventi e promozione di eventi. Il Galà del Mare prevede l’assegnazione del premio nazionale “PESCHERECCIO D’ORO” (13°edizione) e la 33°edizione del Contest nazionale “Miss Mare”. L’evento si svolgerà in Sicilia a Mazara del Vallo, città del Satiro Danzante, arte, cultura e tanta storia, sabato 4 settembre alle ore 20.30, nella splendida cornice dell’hotel Mahara. Presenteranno Hoara Borselli e Piero Campisi. Tra i premiati: il maestro Vince Tempera, il giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, l’arbitro di scherma alle olimpiadi di Tokio Emanuele Bucca, il regista Rai Giuseppe Sciacca, l’artista Franco Fasulo e altri… il premio è realizzato dal Liceo Artistico di Mazara, da un’idea del dirigente Alberto Ditta. Non mancheranno i momenti della moda didattica sempre del Liceo Artistico e di studenti emergenti stilisti. Tra gli artisti che si esibiranno, l’inventore dell’instant fashion Alfredo Nocera con il soprano internazionale Crhiistine Schmid, la dance degli anni 90 con Nathalie Aarts the Soundlovers e Neja, il maestro Vince Tempera, la magìa della danza “In Punta di Piedi” e la coreografa di Nadia Sciacchitano, le cantanti: Tiziana Fiandra, Angela Giattino, Corinne Ragona, la band Revolution Girl, l’attore Vito Ubaldini, Gianfranco Campisi (Radio Azimut) e Fabio Flesca (Radio Time). Official Media Partner Radio Azimut Network e Radio Time Palermo. Il programma televisivo sarà trasmesso in differita a fine ottobre sui canali nazionali di CANALE ITALIA 84 e CANALE ITALIA 161 e piattaforma Sky. Causa situazione covid sarà effettuata la diretta su Radio Time (Video Time Tv canale 91). Il programma tv sarà successivamente trasmesso anche su Tele Spazio Messina e altri emittenti. Ampio spazio sarà dato nel mese di settembre, ottobre e novembre sulle riviste nazionali Tutto, Voi e Io Spio che saranno disponibili nelle varie edicole di tutta Italia.

Partanna, domenica Alice e lunedì Arisa al Teatro Lucio Dalla - Prosegue con successo la 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice che ieri sera ha ospitato al Teatro 'Lucio Dalla' il cantautore Fabio Concato in una delle tappe del suo tour “Musico Ambulante 2021”. L’estate del territorio belicino è stata caratterizzata da importanti rappresentazioni artistiche, musicali e teatrali, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid -19 vigenti. Il prossimo appuntamento con la grande musica è confermato per il 5 settembre con ALICE canta BATTIATO. L’indomani, il 6 settembre, si esibirà ARISA in concerto nel suo “Ortica Live Tour”. I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19. Come sempre, per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 19 e fino alle ore 21.30 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’. Due, invece, gli appuntamenti annullati dalle rispettive produzioni in tutto il territorio siciliano, e quindi anche a Partanna: quello del 4 settembre con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e il loro “Che coppia noi tre” The Show, e quello del 7 settembre con Tosca in concerto.

Partanna, Stefania Auci presenta il suo ‘L’inverno dei leoni’ - Quarto ed ultimo appuntamento della Rassegna “Ciuri… e Letture”, lunedì 6 settembre, con inizio alle ore 18.30, a Partanna, al Castello Grifeo, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio del Comune di Partanna, nell’ambito del cartellone di “Letture nel Chiostro”. Attesa protagonista dell’incontro sarà Stefania Auci che presenterà il suo ‘L’inverno dei leoni’ (Casa Editrice Nord 2021), impreziosito dalla copertina che ritrae un particolare del dipinto “When the Heart is Young” (1902) di Johan William Godward. Il romanzo che conclude “La saga dei Florio” dopo ‘I leoni di Sicilia’ (Casa Editrice Nord, 2019), caso editoriale internazionale, in corso di traduzione in 32 Paesi, 35 edizioni e oltre 650.000 mila copie vendute solo in Italia, sarà raccontato dalla scrittrice trapanese che ha dato vita al suo lavoro ‘per dare ai Florio una nuova voce e rendere giustizia alla loro leggenda’. Così i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città. Unici e indimenticabili. Le letture saranno a cura di Giusy Chiofalo.

Nell’ambito della presentazione saranno esposti i quadri della personale di pittura “Dietro i loro occhi” di Vincenza Genna. Alla manifestazione interverranno il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore alla Cultura, Noemi Maggio. L'ingresso è libero, con Green Pass, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti.

Castelvetrano, AGRICOOLTOUR FESTIVAL 2021 “NUVOLIVE GLAMPING” - L’azienda agricola di Castelvetrano (TP) ospiterà sabato 4 settembre il concerto acustico della band siciliana Vorianova. Quest’anno Agricooltour festival passa nuovamente anche da Nuvolive Glamping a Castelvetrano (TP) con il concerto della band siciliana Vorianova, che proporrà una particolare esibizione in acustico con piano e voce! L’evento si svolgerà sabato 4 settembre alle 21.