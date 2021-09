La vice ministra Teresa Bellanova in Sicilia il 6 e 7 settembre

05/09/2021 00:00:00

La Vice Ministra Teresa Bellanova sarà in Sicilia il 6 e 7 settembre per dei sopralluoghi alle infrastrutture di Enna, Gela e Centuripe. Le tappe in calendario prevedono l’arrivo a Centuripe intorno alle ore 11 del 6 settembre, l’incontro con le autorità locali, i commercianti e le attività produttive, la visita presso lo SPRAR.

Il tour proseguirà per Enna con un sopralluogo veloce alla panoramica, le cui criticità verranno dettagliatamente elencate nel consiglio comunale straordinario che si terrà alle ore 16. Prevista ad Enna, alle ore 15, una conferenza stampa presso la sede di Italia Viva, in via Messina, e gli interventi dei rappresentanti istituzionali presenti.

Si proseguirà con la visita a Gela, l’incontro istituzionale è previsto alle ore 18.30, alle 19 seguirà un dibattito presso il Lido Controcorrente moderato dal coordinatore provinciale IV, Giuseppe Ventura, alla presenza dei vari esponenti del partito. La Vice Ministra incontrerà anche i rappresentanti del comitato per il porto di Gela, i rappresentanti del consorzio bonifiche per le dighe, i rappresentanti delle attività agricole.

La visita in Sicilia termina martedì 7 settembre, alle ore 9, presso l’aeroporto di Catania dove la Vice Ministra Bellanova incontrerà i vertici della Sac.