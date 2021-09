Marsala è al buio, la lettera aperta al sindaco per far ripristinare l'illuminazione

05/09/2021 08:00:00

Il lungomare di Marsala è trascurato e al buio, specie nel tratto tra il Monumento ai Mille e i Canottieri. A sollevare i problemi di questa importante arteria, spesso causa di incidenti, anche gravi, e comunque pericolosa per l'incolumità di ciclisti, pedoni, ma anche motociclisti e automobilisti, è una cittadina, Claudia Colicchia, che scrive una lettera aperta al sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

La Colicchia sottolinea al sindaco come non solo i cittadini si accorgono di questi problemi, ma anche i turisti che poi lasciano le loro recensioni sull'accoglienza e i servizi ricevuti in città. Ma nella lettera si ricorda al sindaco, che non è solo il lungomare Boeo al buio ma anche altre importanti vie cittadine, come la via Dante Alighieri e il lungomare Florio, chiedendo al primo cittadino di intervenire con urgenza per ripristinare l'illuminazione in queste arterie. Qui la lettera aperta inviata al sindaco Grillo:

Egr. Sindaco, vorrei sottoporre alla Sua attenzione la seguente situazione.

Sappiamo tutti che la nostra città presenta notevoli criticità e pensare di risolverle tutte in poco tempo sarebbe un’utopia. Tuttavia vorrei farle notare un problema che, a mio dire, avrebbe la priorità sugli altri e che non credo sia di difficile risoluzione. Ci pregiamo di avere un lungomare che ci permette di godere di una vista meravigliosa e che è uno dei più belli tra le città costiere della Sicilia occidentale. Ma è abbandonato e trascurato, soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione. Basta percorrerlo già sul far della sera che la visibilità si riduce di molto, soprattutto in alcuni punti (dal Monumento ai Mille a Capo Boeo in special modo, ma anche nel tratto che conduce fino ai Canottieri). Non pochi sono stati gli incidenti causati lungo tutto il lungomare a causa della scarsa visibilità; l’incolumità di pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti è messa seriamente a rischio! L’ultimo incidente si è verificato recentemente a fine agosto, quando un pedone è stato investito nei pressi del Monumento ai Mille. Il problema è ancor più evidente durante il periodo primaverile ed estivo, quando questa arteria stradale si popola per la presenza del parco giochi e dei vari locali che la rendono più viva. Ad accorgercene non siamo solo noi cittadini residenti stabilmente in città, ma anche i turisti. Solo per citarLe una recensione su Tripadvisor (la prima che ho trovato): “Di Marsala certo il punto meno curato è il Lungomare Boeo. In contrasto con il centro meraviglioso e la natura immensamente generosa”. La nostra è una città a vocazione turistica, ma dobbiamo curarla molto di più se vogliamo mantenere uno standard turistico dignitoso.

Ho parlato più diffusamente dell’illuminazione del Lungomare Boeo, punto strategico della nostra Marsala, ma parimenti bisognerebbe affrontare il problema dell’illuminazione in altre vie importanti della città, come la via Dante Alighieri o un altro tratto di lungomare (quello che dallo stabilimento Florio porta fino ai lidi). Come Sindaco della nostra città, le chiedo di provvedere urgentemente al ripristino e al potenziamento dell’illuminazione delle arterie stradali su citate, consentendo a qualsiasi motociclista o automobilista di rilevare la presenza di un ostacolo o l'approssimarsi di un pericolo, evitando di mettere a rischio la propria incolumità. Certa che in relazione all’oggetto, Lei e l’amministrazione prendiate i dovuti provvedimenti, la ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per il tempo che dedicherà a questa situazione.