Marsala Futsal - Marco Anteri confermato e rilancio settore giovanile - Parla il Presidente Tumbarello

06/09/2021 08:14:00

In attesa del calendario di serie C1 che avrà inizio l’11 settembre, il presidente Paolo Tumbarello spiega l'importanza di rilanciare il settore giovanile, fermo da oltre ventiquattro mesi per causa dell'emergenza COVID. Conferma Marco Anteri alla guida della prima squadra che tanto bene ha fatto anche con i giovani e sfiorando la promozione nel campionato scorso.

Tumbarello presenta ufficialmente inoltre, il responsabile di questo progetto, dedicato al rilancio del settore giovanile, Riccardo Patti.

Patti, che già qualche anno era in seno proprio al Marsala Futsal, negli ultimi anni è stato parte attiva dell'organigramma del Marsala Calcio, quindi per lui si tratta di un ritorno nei ranghi di questa società e farà da collante per la collaborazione tra il Marsala Futsal e la Cantera Pianto Romano.

Ancora Tumbarello, conclude evidenziando l'importanza del sostegno dei partner commerciali per gli sforzi societari e che possano essere ancora più incisivi per puntare ad un importante salto di categoria, regalando alla Città di Marsala un campionato nazionale come la serie B.