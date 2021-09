L'allarme di Erythros Trapani dopo il temporale: "Le eritrine vanno salvaguardate"

06/09/2021 16:45:00

“Le eritrine vanno salvaguardate”. Lo sostiene l'associazione Erythros di Trapani che allarmata per la pericolosa caduta di rami causata dall'eccezionale violenza del vento, sollecita ora interventi per la messa in sicurezza.

L’associazione dopo lo schianto al suolo della eritrina di piazza Vittorio Veneto e la caduta di rami di altri esemplari in città, a causa di eventi atmosferici eccezionali, ricorda che tali alberi sono piante "monumentali di fatto" salvaguardate da apposite norme di legge e che per la "monumentalità" di quelle trapanesi l’iter è ancora in corso, sebbene reso ancora più lungo da ritardi e disattenzione degli organi preposti.

L’associazione riconosce che il Comune di Trapani si è fatta carico della necessità di monitorare e curare le Eritrine affidando tale compito ad una Società qualificata. Ricordiamo inoltre che in più occasioni come associazione abbiamo sollecitato l’amministrazione a porre dei cartelli che recassero l’indicazione di parcheggiare, sostare o camminare sotto le piante nelle giornate particolarmente ventose. Erythros rigetta l’ipotesi di abbattimenti indiscriminati e ritiene sia saggio rimane in attesa di risposte meditate e competenti, fiduciosa nel lavoro della società cui è stato affidato l'incarico; società con cui si condivide il comune intento di valorizzazione e salvaguardia delle eritrine monumentali e di tutto il patrimonio verde della nostra Città.