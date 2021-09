Castellammare del Golfo, il consigliere Mistretta (VIA) replica a "Cambiamenti" 

06/09/2021 08:07:00

Il consigliere comunale di Castellammare del Golfo del movimento VIA, Nino Mistretta, replica al movimento "Cambiamenti" con una sua nota pubblica.

Ho molta difficoltà a controbattere ad un movimento politico che stimo e su cui nutro grandi speranze per il paese, non foss’altro per il fatto di rappresentare, naturalmente con le dovute eccezioni, una Castellammare diversa , vista da una interessante prospettiva giovanile . Ma, essendo stato attaccato in prima persona, non posso esimermi dal dovere di dare una risposta, non tanto a Cambiamenti ma ai cittadini, da loro stessi chiamati in causa, cercando di non cadere , per come sono abituato, nella bassa diatriba politica della quale, purtroppo , non mancano gli esempi neanche a livello nazionale. E quindi essendo stato indicato come personaggio promiscuo, per rispetto della mia persona e della mia dignità, mi vedo costretto a dire la mia.

Con il passare degli anni è normale che non si vedano più le cose con quella verve giovanile attraverso cui si difende una posizione politica solo per partito preso. E cosi capita spesso che molti politici, pur non condividendo ma soprattutto essendo convinti che ci si possa trovare nel torto, siano comunque costretti a fare proprie anche cose su cui non concordano. Su questo la lunga e modesta esperienza accumulata mi può far permettere il “lusso” di dire che quello che conta non è la maggioranza e l’opposizione e quindi gli interessi di parte o di partito o anche di movimenti politici. Quello che conta è l’interesse della città e dei cittadini. E questo è ciò che voglio dire ai Castellammaresi che proprio da Cambiamenti sono stati chiamati in causa e pertanto non me ne vogliano se non ho più la voglia di giocare alla politica del “prendere parte” e quindi abbassare la testa solo per partito preso.

Ritengo giusto anche aggiungere che ho sempre e più volte manifestato, fin dalla prima seduta di Consiglio il mio apprezzamento per un gruppo politico come Cambiamenti che a causa di una legge elettorale scellerata, pur rappresentando circa 1/3 dell’elettorato, viene tenuto fuori dal Consiglio. Certo non pretendevo di essere incensato per questo, ma da qui ad indicare il “piccolo Consigliere Mistretta” - piccolo riferito naturalmente alle scarse possibilità di incidere sulla attività amministrativa-, come il protagonista di un presunto sfacelo del paese, solo per il fatto, di non volere essere di parte, e nemmeno schiavo di una maggioranza o di una opposizione che, tra l’altro come ho sempre detto, ritengo una la continuità dell’altra, non può che lasciarmi tanto basito quanto amareggiato.

Ed a tal proposito mi viene da chiedere per quale motivo un gruppo importante come Cambiamenti si accanisca contro il Consigliere Mistretta che, ripeto, poco può incidere sulle scelte del Governo della Città, senza invece sentire il bisogno di nominare, per esempio, l’assessore Tesè, che solo per pochi voti, pochi anni addietro, non è diventata Sindaco della Città per nome e per conto appunto di Cambiamenti? Non sono interessato alla risposta. E nemmeno mi interessa sapere per quale motivo un grande gruppo come Cambiamenti, in un periodo di crisi per il paese, con alcune criticità da loro espresse, a volte condivisibili, invece di continuare a perseguire la normale critica verso l’Amministrazione, senta il bisogno di prendersela con un semplice Consigliere Comunale, che ha scelto, attraverso il Movimento Politico VIA, al quale per primo ha aderito ed al quale solo in un secondo tempo si sono aggiunti altri 3 consiglieri della maggioranza, di non essere succube, né dei partiti né della maggioranza e né della minoranza ma, così come ho pubblicamente dichiarato allorché mi sono dimesso dal gruppo Castellammare 2,0, esclusivamente dalla parte della città e dei cittadini.

Di questo ne sono prova miei interventi in Consiglio, le mie Interpellanze ed i miei Ordini del Giorno.

Andate a guardare questi atti amici di Cambiamenti. Su questi e solo su questi dovreste esprimere i vostri legittimi giudizi sul Consigliere Mistretta. Non certo attraverso fonti di “cortile politico”

Nino Mistretta Consigliere Comunale di Castellammare Mov. Politico VIA